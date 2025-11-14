Dvigubos Eurolygos savaitės uždarymas: „Olimpia“ – „Olympiakos“

Eurolyga 2025
2025-11-11
18:00
BC Dubai
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
„Valencia“
„Valencia“
89
Madrido „Real“
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
80
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
74
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
68
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
91
„Monaco“
„Monaco“
79
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
„Valencia“
„Valencia“
86
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
77
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Rungtynių statistika
2025-11-13
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
83
Rungtynių statistika
2025-11-14
18:00
BC Dubai
BC Dubai
95
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-11-14
19:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
72
Rungtynių statistika
2025-11-14
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
88
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
75
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
68
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Barcelona“
„Barcelona“
80
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Rungtynių statistika
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
SportasKrepšinis

Dvigubos Eurolygos savaitės uždarymas: „Olimpia“ – „Olympiakos“

2025 m. lapkričio 14 d. 21:36
Lrytas.lt
Tiesiogiai
11-asis Eurolygos turas baigiasi rungtynėmis Italijoje, kur Milano „Olimpia“ (5/5) stoja į kovą prieš Pirėjo „Olympiakos“ (7/3).
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Italijos klubas iškovojęs 5 pergales užima 10-ąją vietą.
Pirėjo ekipa su 7 laimėjimais rikiuojasi 3-oje pozicijoje.
Praėjusiame sezone abu kartus pergales šventė „Olympiakos“.
Pirėjo OlympiakosMilano OlimpiaEurolyga

