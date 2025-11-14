Orai
2025-11-11
18:00
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:05
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
„Valencia“
89
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
95
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Milano „Olimpia“
80
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Miuncheno „Bayern“
74
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
74
Hapoel Tel Aviv
68
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
91
„Monaco“
79
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
„Valencia“
86
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Madrido „Real“
77
Atėnų „Panathinaikos“
87
Rungtynių statistika
2025-11-13
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Vitorijos „Baskonia“
83
Rungtynių statistika
2025-11-14
18:00
BC Dubai
95
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-11-14
19:00
Stambulo „Anadolu Efes“
74
Miuncheno „Bayern“
72
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vilerbano ASVEL
38
Belgrado „Partizan“
31
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Milano „Olimpia“
14
Pirėjo „Olympiakos“
12
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Barcelona“
10
Bolonijos „Virtus“
9
Rungtynių statistika
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
„Monaco“
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
„Barcelona“
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
BC Dubai
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Hapoel Tel Aviv
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Kauno „Žalgiris“
Sportas
Krepšinis
2025 m. lapkričio 14 d. 20:58
Eurolyga: ASVEL – „Partizan“
2025 m. lapkričio 14 d. 20:58
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Penktadienį Eurolygoje Vilerbano ASVEL (2/8) namuose stoja į kovą prieš Belgrado „Partizan“ (4/6) krepšininkus.
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Vilerbano klubas laimėjęs 2 mačus užima paskutinę 20-ąją poziciją.
Belgrado ekipa su 4 laimėjimais rikiuojasi 16-oje vietoje.
Praėjusiame sezone komandos pasidalino po 1 pergalę.
Vilerbano ASVEL
Belgrado Partizan
Eurolyga