Eurolygos komanda ruošiasi paduoti lygą į teismą

Eurolyga 2025
2025-11-11
18:00
BC Dubai
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
„Valencia“
„Valencia“
89
Madrido „Real“
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
80
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
74
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
68
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
91
„Monaco“
„Monaco“
79
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
„Valencia“
„Valencia“
86
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
77
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Rungtynių statistika
2025-11-13
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
83
Rungtynių statistika
2025-11-14
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
19:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
SportasKrepšinis

Eurolygos komanda ruošiasi paduoti lygą į teismą

2025 m. lapkričio 14 d. 07:28
Lrytas.lt
Prieš porą savaičių Eurolyga išleido pranešimą, kuriame skelbė, kad už finansinių taisyklių nesilaikymą yra baudžiamas Vilerbano ASVEL klubas. Ekipa žada su šia sankcija kovoti teisme.
Daugiau nuotraukų (2)
Nuo praėjusio sezono Eurolyga yra nustačiusi minimalią sumą, kurią turi žaidėjų algoms išleisti visi klubai, kad būtų užtikrintas lygos konkurencingumas. Šiemet ši riba siekia 5,85 milijono eurų.
ASVEL biudžietas žaidėjų algoms šiame sezone siekia vos 4,4 milijono, ženkliai nesiekdamas minimalios ribos. Eurolyga paskelbė, kad skirtumą tarp šių dviejų sumų ASVEL turės susimokėti kaip baudą.
Visgi ASVEL prezidentas, legendinis krepšininkas Tony Parkeris su šia sankcija nesutinka ir ruošiasi dėl to kovoti teisme, praneša interviu su prancūzu atlikęs „Le Progres“ žurnalistas Lucas Paganonas.
„Eurolyga mus viešai sankcionavo, kad algoms išleidome 4,4 milijono, kai jų minimumas yra 5,85 milijono, tačiau Prancūzijos krepšinio lygos (LNB) taisyklės mums neleidžia išleisti daugiau. Mus finansiškai kontroliuoja. Jie aiškiai prašo, kad mes negerbtume Prancūzijos krepšinio taisyklių. Net negalvojame laužyti lygos, su kuria turime puikius santykius, taisyklių“, – teigė T. Parkeris.
Paklaustas, ar Eurolygos baudą klubas mokės, T. Parkeris buvo kategoriškas:
„Ne, ir mes eisime į teismą. Sau keliu klausimą – kodėl šiemet, kai visų mūsų kontraktai su Eurolyga baigiaisi 2026-aisiais?“
T. Parkeris tuo pačiu kirto ir Eurolygai.
„Eurolyga rūpinasi minimumu, man tai juoką kelia, nes viršutinės ribos nėra. Visi gali leisti pinigų, kiek tik nori, nėra jokio „prabangos mokesčio“, – teigė jis.
Su 2 pergalėmis per 10 turų ASVEL Eurolygos turnyrinėje lentelėje yra paskutiniai – dvidešimti.
Vilerbano ASVELTony ParkerisEurolyga

