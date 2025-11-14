Eurolygos komanda ruošiasi paduoti lygą į teismą

Nuo praėjusio sezono Eurolyga yra nustačiusi minimalią sumą, kurią turi žaidėjų algoms išleisti visi klubai, kad būtų užtikrintas lygos konkurencingumas. Šiemet ši riba siekia 5,85 milijono eurų.
ASVEL biudžietas žaidėjų algoms šiame sezone siekia vos 4,4 milijono, ženkliai nesiekdamas minimalios ribos. Eurolyga paskelbė, kad skirtumą tarp šių dviejų sumų ASVEL turės susimokėti kaip baudą.
Visgi ASVEL prezidentas, legendinis krepšininkas Tony Parkeris su šia sankcija nesutinka ir ruošiasi dėl to kovoti teisme, praneša interviu su prancūzu atlikęs „Le Progres“ žurnalistas Lucas Paganonas.
„Eurolyga mus viešai sankcionavo, kad algoms išleidome 4,4 milijono, kai jų minimumas yra 5,85 milijono, tačiau Prancūzijos krepšinio lygos (LNB) taisyklės mums neleidžia išleisti daugiau. Mus finansiškai kontroliuoja. Jie aiškiai prašo, kad mes negerbtume Prancūzijos krepšinio taisyklių. Net negalvojame laužyti lygos, su kuria turime puikius santykius, taisyklių“, – teigė T. Parkeris.
Paklaustas, ar Eurolygos baudą klubas mokės, T. Parkeris buvo kategoriškas:
„Ne, ir mes eisime į teismą. Sau keliu klausimą – kodėl šiemet, kai visų mūsų kontraktai su Eurolyga baigiaisi 2026-aisiais?“
T. Parkeris tuo pačiu kirto ir Eurolygai.
„Eurolyga rūpinasi minimumu, man tai juoką kelia, nes viršutinės ribos nėra. Visi gali leisti pinigų, kiek tik nori, nėra jokio „prabangos mokesčio“, – teigė jis.
Su 2 pergalėmis per 10 turų ASVEL Eurolygos turnyrinėje lentelėje yra paskutiniai – dvidešimti.