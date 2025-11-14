Eurolygos rungtynės gali būti nukeltos: vietos policija baiminasi pasekmių

Kaip praneša „La Repubblica“ žurnalistas Giuseppe Baldessaro, Bolonijos miesto policijos departamentas pateikė raštą vietos valdžiai, kuriame prašo susitikimą tarp šių komandų nukelti dėl protestų, skirtų palaikyti Palestinai, grėsmės.
Bolonijoje rungtynių dieną yra planuojamas didelis protestas. Policijos komisaras Antonio Sbordone prašo, kad rungtynės būtų nukeltos bent jau iki gruodžio vidurio, kai mieste jau bus įvykusios teniso Daviso taurės varžybos.
Baiminamasi, kad priešingu atveju gali laukti panašus likimas kaip spalio mėnesį, kai Italijos futbolo rinktinė žaidė rungtynes su Izraeliu. Prieš dvikovą Udinės mieste vyko masiniai protestai, kai kurių praminti gėdos maršu.
Dalis protestuotojų konfliktavo su teisėsauga. Protestų metu buvo panaudotos vandens patrankos ir ašarinės dujos.
Kol kas sprendimas dar nėra priimtas, bet realu, kad rungtynės vietos policijos prašymu visgi bus nukeltos.
Verta pažymėti, kad Eurolyga viešai išplatino pranešimą, kad nuo gruodžio mėnesio Eurolygos rungtynės grįš į Izraelį ir tiek Tel Avivo „Maccabi“, tiek ir Tel Avivo „Hapoel“ namų rungtynes galės žaisti savose arenose.
Vis dėlto Eurolyga šį sprendimą remdamasi saugumo situacija regione dar turi galutinai patvirtinti, o, Lrytas žiniomis, šiuo metu tiksli šio sprendimo data nėra žinoma.
Bolonijos VirtusTel Avivo MaccabiBolonija
