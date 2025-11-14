Eurolygos rungtynės gali būti nukeltos: vietos policija baiminasi pasekmių

Eurolyga 2025
2025-11-11
18:00
BC Dubai
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
„Valencia“
„Valencia“
89
Madrido „Real“
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
80
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
74
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
68
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
91
„Monaco“
„Monaco“
79
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
„Valencia“
„Valencia“
86
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
77
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Rungtynių statistika
2025-11-13
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
83
Rungtynių statistika
2025-11-14
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
19:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
SportasKrepšinis

Eurolygos rungtynės gali būti nukeltos: vietos policija baiminasi pasekmių

2025 m. lapkričio 14 d. 10:52
Lrytas.lt
Lapkričio 21-ąją turėsiančios vykti Eurolygos dvyliktojo turo rungtynės tarp Bolonijos „Virtus“ ir Tel Avivo „Maccabi“ gali būti nukeltos.
Kaip praneša „La Repubblica“ žurnalistas Giuseppe Baldessaro, Bolonijos miesto policijos departamentas pateikė raštą vietos valdžiai, kuriame prašo susitikimą tarp šių komandų nukelti dėl protestų, skirtų palaikyti Palestinai, grėsmės.
Bolonijoje rungtynių dieną yra planuojamas didelis protestas. Policijos komisaras Antonio Sbordone prašo, kad rungtynės būtų nukeltos bent jau iki gruodžio vidurio, kai mieste jau bus įvykusios teniso Daviso taurės varžybos.
Baiminamasi, kad priešingu atveju gali laukti panašus likimas kaip spalio mėnesį, kai Italijos futbolo rinktinė žaidė rungtynes su Izraeliu. Prieš dvikovą Udinės mieste vyko masiniai protestai, kai kurių praminti gėdos maršu.
Dalis protestuotojų konfliktavo su teisėsauga. Protestų metu buvo panaudotos vandens patrankos ir ašarinės dujos.
Kol kas sprendimas dar nėra priimtas, bet realu, kad rungtynės vietos policijos prašymu visgi bus nukeltos.
Verta pažymėti, kad Eurolyga viešai išplatino pranešimą, kad nuo gruodžio mėnesio Eurolygos rungtynės grįš į Izraelį ir tiek Tel Avivo „Maccabi“, tiek ir Tel Avivo „Hapoel“ namų rungtynes galės žaisti savose arenose.
Vis dėlto Eurolyga šį sprendimą remdamasi saugumo situacija regione dar turi galutinai patvirtinti, o, Lrytas žiniomis, šiuo metu tiksli šio sprendimo data nėra žinoma.
Bolonijos VirtusTel Avivo MaccabiBolonija
