Eurolygos trenerio akibrokštas: spaudos konferencijoje po 3 sekundžių atsistojo ir išėjo

Ketvirtadienio vakarą Eurolygos vienuoliktajame ture „Valencia Basket“ likus mažiau nei trims minutėms dar pirmavo 7 taškų skirtumu (86:79), tačiau vėliau nebepelnė nė taško ir 86:90 pralaimėjo dvikovą „Paris Basketball“ komandai.
Po rungtynių kiekvienos Eurolygos komandos treneriams yra privaloma dalyvauti spaudos konferencijoje. Į ją Paryžiaus „Adidas“ arenoje atėjęs „Valencia Basket“ vyr. treneris Pedro Martinezas pamatė neįprastą vaizdą – ten nebuvo nė vieno žurnalisto.
Atsisėdęs 64-erių specialistas buvo paprašytas pateikti savo komentarą apie rungtynes.
„Šitaip?“ – paklausė „Valencia Basket“ vairininkas rodydamas į tuščias kėdes.
Gavęs pozityvų atsakymą, P. Martinezas spaudos konferencijoje užtruko vos 3 sekundes.
„Rezultatas yra 90:86“, – pasakė jis ir išėjo.
Valencia BasketParis Basketballspaudos konferencija
Rodyti daugiau žymių