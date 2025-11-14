Karjeros pasirodymą į šoną nustūmęs Ą. Tubelis: „Išsikalbėsime ir pakėlę galvas eisime toliau“

Eurolyga 2025
2025-11-11
18:00
BC Dubai
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
„Valencia“
„Valencia“
89
Madrido „Real“
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
80
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
74
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
68
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
91
„Monaco“
„Monaco“
79
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
„Valencia“
„Valencia“
86
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
77
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Rungtynių statistika
2025-11-13
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
83
Rungtynių statistika
2025-11-14
18:00
BC Dubai
BC Dubai
95
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-11-14
19:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
72
Rungtynių statistika
2025-11-14
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
88
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
75
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
68
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Barcelona“
„Barcelona“
80
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Rungtynių statistika
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
SportasKrepšinis

Karjeros pasirodymą į šoną nustūmęs Ą. Tubelis: „Išsikalbėsime ir pakėlę galvas eisime toliau“

2025 m. lapkričio 14 d. 22:45
Lrytas.lt
Žalgiriečiai penktadienio vakarą suklupo prieš „Dubai Basketball“ komandą (89:95) ir patyrė antrąjį pralaimėjimą Eurolygoje iš eilės. Ąžuolas Tubelis, surinkęs 22 taškus, „Žalgirio“ žaidėjų tarpe buvo naudingiausias ir rezultatyviausias, o po mačo pasidalijo savo mintimis.
Daugiau nuotraukų (1)
„Manau, kad pradėjome neblogai, pagaliau pirmi pasiūlėme didesnį kontaktą, bet paskui ir vėl nesugebėjome išlaikyti ritmo. Visada varžovai prieš mus grįžta, todėl visi turime susėsti, analizuoti video ir dirbti su mūsų gynyba“, – kalbėjo žalgirietis.
Ą.Tubelis išskyrė ir šios dvigubos savaitės metu sutiktų varžovų fiziškumą.
„Pajautėme, kad esame labai lengvai apstumdomi, nepasiūlome jokio kontakto atgal. Šiose rungtynėse nepadarėme pražangų ten, kur jas reikia padaryti. Pats asmeniškai irgi porą kartų prasižengiau ne laiku. Nesustabdėme ir jų greito puolimo – atrodė, kad mums įmeta taškus per vieną-dvi sekundes, o taip žaisti negalime. Taip, „Dubai Basketball“ galbūt yra labiau patyrusi komanda, tačiau tai nėra pasiteisinimas“, – problemas įvardijo aukštaūgis.
Visgi Ą.Tubelis nesuvertė visos kaltės tik fiziškumo nebuvimui.
„Nemanau, kad pralaimėjome vien tik dėl fiziškumo. Darėme ir komunikacijos klaidų, ir kitų prastų sprendimų gynyboje“, – atsakė žalgirietis.
Ą.Tubelis penktadienio vakarą surinko 22 taškus ir 24 naudingumo balus bei sužaidė karjeros rungtynes, tačiau kalbėjo, kad po pralaimėjimo toks pasirodymas nieko nereiškia.
„Nublanksta viskas. Taip, žaisdamas jaučiausi gerai, bet pralaimėjimas visą tai nubraukia“, – individualaus pasirodymo nesureikšmino aukštaūgis.
A.Tubelis taip pat pridėjo ir tai, kad komanda nesijaučia psichologiškai palūžusi.
„Turime patyrusių žaidėjų, tad susėsime rūbinėje Kaune, išsikalbėsime ir pakėlę galvas eisime toliau, nes jau greitai laukia išvyka į Madridą ir rungtynės su labai aukšto lygio komanda“, – kalbėjo Ą.Tubelis.
Kitą ketvirtadienį žalgiriečiai stos į kovą su Madrido „Real“ krepšininkais ir bandys grįžti į pergalių kelią.
Ąžuolas TubelisKauno ŽalgirisDubai Basketball
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.