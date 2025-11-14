Karjeros pasirodymą į šoną nustūmęs Ą. Tubelis: „Išsikalbėsime ir pakėlę galvas eisime toliau“

„Manau, kad pradėjome neblogai, pagaliau pirmi pasiūlėme didesnį kontaktą, bet paskui ir vėl nesugebėjome išlaikyti ritmo. Visada varžovai prieš mus grįžta, todėl visi turime susėsti, analizuoti video ir dirbti su mūsų gynyba“, – kalbėjo žalgirietis.
Ą.Tubelis išskyrė ir šios dvigubos savaitės metu sutiktų varžovų fiziškumą.
„Pajautėme, kad esame labai lengvai apstumdomi, nepasiūlome jokio kontakto atgal. Šiose rungtynėse nepadarėme pražangų ten, kur jas reikia padaryti. Pats asmeniškai irgi porą kartų prasižengiau ne laiku. Nesustabdėme ir jų greito puolimo – atrodė, kad mums įmeta taškus per vieną-dvi sekundes, o taip žaisti negalime. Taip, „Dubai Basketball“ galbūt yra labiau patyrusi komanda, tačiau tai nėra pasiteisinimas“, – problemas įvardijo aukštaūgis.
Visgi Ą.Tubelis nesuvertė visos kaltės tik fiziškumo nebuvimui.
„Nemanau, kad pralaimėjome vien tik dėl fiziškumo. Darėme ir komunikacijos klaidų, ir kitų prastų sprendimų gynyboje“, – atsakė žalgirietis.
Ą.Tubelis penktadienio vakarą surinko 22 taškus ir 24 naudingumo balus bei sužaidė karjeros rungtynes, tačiau kalbėjo, kad po pralaimėjimo toks pasirodymas nieko nereiškia.
„Nublanksta viskas. Taip, žaisdamas jaučiausi gerai, bet pralaimėjimas visą tai nubraukia“, – individualaus pasirodymo nesureikšmino aukštaūgis.
A.Tubelis taip pat pridėjo ir tai, kad komanda nesijaučia psichologiškai palūžusi.
„Turime patyrusių žaidėjų, tad susėsime rūbinėje Kaune, išsikalbėsime ir pakėlę galvas eisime toliau, nes jau greitai laukia išvyka į Madridą ir rungtynės su labai aukšto lygio komanda“, – kalbėjo Ą.Tubelis.
Kitą ketvirtadienį žalgiriečiai stos į kovą su Madrido „Real“ krepšininkais ir bandys grįžti į pergalių kelią.
Ąžuolas TubelisKauno ŽalgirisDubai Basketball
