Neraminančią tendenciją įvardijęs T. Masiulis atsigręžė ir į keistą Eurolygos tvarkaraštį

Kauniečiai išvykos rungtynėse 89:95 pripažino Eurolygos debiutantų „BC Dubai“ pranašumą.
Po rungtynių T.Masiulis įvardijo, kokia komandos savybė jo labiausiai neramina.
„Pradėjome visai gerai. Bet mūsų bėda, kuomet gerai pradedame, nebegalvojame apie gynybą ir per lengvai leidome jiems sugrįžti. Manęs tai neramina, nes neturime žudiko instinkto. Pradedame galvoti apie puolimą, varžovas grįžta ir tuomet mums būna sunkiau“, – kalbėjo T.Masiulis.
„Žalgirio“ strategas atskleidė, kiek pirmose savaitės rungtynėse prieš Pirėjo „Olympiakos“ pigių taškų buvo atiduota ir pareiškė, jog tas pats kartojosi ir Dubajuje.
„Komunikuojame. Turėjome baudų, o antrajame kėlinyje buvo daug situacijų, kur viską darėme priešingai. Suskaičiavome, jog prieš „Olympiakos“ praleidome 29 taškus dėl ne laiku padarytų pražangų. Manau bent pusę tų taškų galima sužaisti protingiau.
Bandome kalbėtis, bet toks vaizdas, kad kartais išėję pradedame galvoti apie puolimą“, – išvadas darė „Žalgirio“ strategas.
Visgi T.Masiulis kiek nusistebėjo ir Eurolygos tvarkaraščių dėliotojų sprendimu. Lietuvį nustebino, jog kauniečiai turėjo kur kas mažiau poilsio prieš ilgiausią Eurolygos išvyką prieš Jungtinių Arabų Emiratų komandą, kadangi „BC Dubai“ žaidė antradienį namuose, o žalgiriečiai trečiadienį Pirėjuje.
„Kelionė ilgesnė, nelabai kas dar šneka kad yra dviejų valandų skirtumas. Nesiskundžiame, bet keistai atrodo, kai varžovas žaidė namie, dvi dienas ilsisi, o tu keliauji ir net neturi treniruotės. Tik viešbutyje atstatomąją [treniruotę] turėjome. Bet taip yra ir viskas. Negalime skųstis“, – teigė T.Masiulis.
– Kaip būtų galima užkurti komandos gynybą?
– Nuo kiekvieni žaidėjo priklauso, kad ne taškais, o gynyba. Tu neleisdamas varžovui įmesti pelnai taškus. Mano toks supratimas apie krepšinį. Gal vieni galvoja, kad įmes daugiau taškų ir dėl to jie bus reikalingi ir žais. Negalime pasikliauti tik puolimu. Praleidę 95 taškus apie kokį norą laimėti mes galime kalbėti? Šiandien davėme daug dalykų už dyką.
– Vis dar esate geriausiai besiginanti komanda, bet šią savaitę abejose rungtynėse praleidote po 95 taškus.
– Galime pažiūrėti ir su kokiomis komandomis žaidėme iki tol. Visos komandos turėjo problemų. „Barcelona“ su jaunu gynėju turėjo žaisti, ASVEL buvo traumuotas Nando de Colo. Šią savaitę susitikome su labai patyrusiomis ekipomis. Pirmojo kėlinio metu parodėme, jog galime žaisti ir juos uždaryti. Bet toks lengvas grįžimas... Sunkiai dirbome ir taip lengvai viską davėme atgal.
– Maodo Lo surinko minus septynis naudingumo balus. Kas nutiko šiam vaikinui?
– Žinome, ką jis gali duoti komandai. Nesužaisti visų rungtynių. Nereikia ant vieno žmogaus nurašyti. Dabar neturime kelių žaidėjų, taip ir yra. Bet ne taškuose esmė. Metimų selekcija galėtų būti geresnė gal, bet gynyboje norime, kad būtų laiku padarytos pražangos ir žiūrima, į kurią ranką negalime praleisti varžovo.
– Subyrėjusi gynyba ir tokie pralaimėjimai sujaukia mintis dėl ateities?
– Niekada nebuvau toks užsihypinęs. Visi kėlėte mus po tų rungtynių... Nėra, kad žaidėjai nenusipelnė nuopelnų. Bet po kelionės išvykoje nėra lengva žaisti. Turime sunkiu darbu ir gera gynyba kabintis į rungtynes, o ne galvoti, kad atvažiuosime ir apmėtysime. Tą žinome ir bandome taisyti.
– Kokia Dovydo Giedraičio situacija?
– Dar nėra šimtu procentų atsistatęs. Nesinori rizikuoti. Norėjome, kad LKL duotų pailsėti, ką jis ir davė, o dabar žiūrime kasdien situaciją.
