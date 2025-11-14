Pasitvirtino blogiausia prognozė: Klaipėdos „Neptūno“ centrui sezonas baigtas

Kaip praneša klubas, M. Pacevičiui plyšo vidinis kolateralinis kelio raištis. Dėl šios traumos aukštaūgiui prireiks operacijos.
Planuojama, kad be krepšinio 28-erių krepšininkas praleis bent artimiausią pusmetį.
Šį sezoną Europos taurėje M. Pacevičius vidutiniškai rinko po 6,6 taško, 5,3 atkovoto kamuolio ir 8,7 naudingumo balo. Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) aukštaūgio statistika panaši – 7 taškai, 4,4 atkovoto kamuolio ir 8 naudingumo balai.
„Neptūnui“ šiuo metu dėl traumos atstovauti negali ir antradienį rungtynėse nežaidęs Arnas Velička. Kol kas nėra aišku, kiek laiko jis negalės žaisti.