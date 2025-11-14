SportasKrepšinis

Pasitvirtino blogiausia prognozė: Klaipėdos „Neptūno“ centrui sezonas baigtas

2025 m. lapkričio 14 d. 15:01
Lrytas.lt
Antradienio Klaipėdos „Neptūno“ Europos taurės rungtynėse su Jeruzalės „Hapoel“ vienas komandos lyderių Martynas Pacevičius patyrė kelio traumą ir dėl jos nebaigė dvikovos. Dabar paaiškėjo ir traumos rimtumas.
Kaip praneša klubas, M. Pacevičiui plyšo vidinis kolateralinis kelio raištis. Dėl šios traumos aukštaūgiui prireiks operacijos.
Planuojama, kad be krepšinio 28-erių krepšininkas praleis bent artimiausią pusmetį.
Šį sezoną Europos taurėje M. Pacevičius vidutiniškai rinko po 6,6 taško, 5,3 atkovoto kamuolio ir 8,7 naudingumo balo. Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) aukštaūgio statistika panaši – 7 taškai, 4,4 atkovoto kamuolio ir 8 naudingumo balai.
„Neptūnui“ šiuo metu dėl traumos atstovauti negali ir antradienį rungtynėse nežaidęs Arnas Velička. Kol kas nėra aišku, kiek laiko jis negalės žaisti.
