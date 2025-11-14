Šaro padėkos už legendinį tritaškį vis dar laukiantis A. Milaknis prisipažino: „Man atrodė, jog mes atsiliekame“

Eurolyga 2025
2025-11-11
18:00
BC Dubai
BC Dubai
102
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
84
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
114
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
„Valencia“
„Valencia“
89
Madrido „Real“
Madrido „Real“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
89
Rungtynių statistika
2025-11-11
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
„Monaco“
„Monaco“
76
Rungtynių statistika
2025-11-11
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
95
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
101
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
95
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
78
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
80
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
72
Rungtynių statistika
2025-11-12
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
74
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
68
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
91
„Monaco“
„Monaco“
79
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
„Valencia“
„Valencia“
86
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
77
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Rungtynių statistika
2025-11-13
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
83
Rungtynių statistika
2025-11-14
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-14
19:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-14
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-14
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-14
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
SportasKrepšinis

Šaro padėkos už legendinį tritaškį vis dar laukiantis A. Milaknis prisipažino: „Man atrodė, jog mes atsiliekame“

2025 m. lapkričio 14 d. 11:20
2025 m. lapkričio 14 d. 11:20
„Esu patenkintas, nors labai ir nesididžiuoju“, – taip apie savo legendinį tritaškį, iššaukusį Šarūno Jasikevičiau keiksmažodžių tiradą, atsiliepė buvęs Kauno „Žalgirio“ snaiperis Artūras Milaknis.
Daugiau nuotraukų (14)
Artūras MilaknisKauno ŽalgirisŠarūnas Jasikevičius
Rodyti daugiau žymių

