Smūgis „Lietkabeliui“ – komandos lyderis keliasi žaisti į FIBA Čempionų lygą

Kaip praneša ispanų žurnalistas Chema de Lucas, A. Rubitas persikels į Malagos „Unicaja“ ekipą.
Aukštaūgis per 7 Europos taurės rungtynes vidutiniškai pelnė po 15,6 taško, atkovojo po 4,3 kamuolio ir rinko po 18,4 naudingumo balo. Jo statistika Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) yra dar geresnė – 12,75 taško, 6 atkovoti kamuoliai ir 21,6 naudingumo balo.
„Unicaja“ šį sezoną žaidžia FIBA Čempionų lygoje, kur po pirmųjų ketverių rungtynių žengia be pralaimėjimų. Ispanijos ACB lygoje Malagos klubas po šešerias rungtynes su trimis pergalėmis ir trimis pralaimėjimais dalinasi 7 turnyrinės lentelės poziciją.
Panevėžio LietkabelisEuropos taurėLietuvos krepšinio lyga (LKL)
