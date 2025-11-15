SportasKrepšinis

AEK su dviem lietuviais nepasigailėjo „Maroussi“

2025 m. lapkričio 15 d. 20:50
Lrytas.lt
Įtikinamą pergalę Graikijos krepšinio lygoje šeštadienį iškovojo Atėnų AEK ekipą, kuriai atstovauja du lietuviai – Mindaugas Kuzminskas ir Lukas Lekavičius. AEK svečių arenoje septintame ture 103:82 (28:24, 20:19, 29:28, 26:11) nugalėjo Marusio „Maroussi“ klubą. Tai buvo penktoji AEK sėkmė ir ketvirtasis Marusio ekipos pralaimėjimas.
Lukas Lekavičius per 20 minučių surinko 10 taškų (3/6 dvit., 1/2 trit., 1/1 baud.), atliko rezultatyvų perdavimą, o Mindaugas Kuzminskas per 11 minučių pelnė 4 taškus (1/2 dvit., 0/1 trit., 2/2 baud.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
„Maroussi“: Maksimas Salashas 21 (6/10 dvit., 3/3 trit., 6 atk. kam.), Darylas Maconas 11 (5/10 dvit.), Jordanas Kingas, Cameronas Reynoldsas (3/6 trit.) ir JaCorey Williamsas (5/5 dvit.) po 10.
AEK: Frankas Bartley 28 (5/8 dvit., 4/6 trit., 6 atk. kam., 7 rez. perd.), Raiquanas Gray'us ir Chris Silva po 25, Lukas Lekavičius 10.
