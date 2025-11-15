Įspūdingas D. Sabonio taškų šou pergale nevirto – „Kings“ turi ryškų pralaimėjimo šleifą

D.Sabonis šioje dvikovoje per 39 minutes pelnė net 34 taškus (13/22 dvit., 1/2 trit., 5/8 baudų) – tai šeštasis geriausias jo karjeros rezultatas.
Daugiausia taškų per NBA karjerą mūsiškis pelnė 2022 metų sausį, kai įmetė 42 taškus.
D.Sabonis taip pat atkovojo 11 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo 1 metimą, padarė 2 klaidas ir 5 kartus prasižengė.
29-erių „Kings“ vidurio puolėjas šiame NBA sezone vidutiniškai per 33 minutes renka po 17,2 taško, 12,2 atkovoto kamuolio ir 3,6 rezultatyvaus perdavimo.
Mačo baigtis paaiškėjo ketvirtame kėlinyje, kai „Timberwolves“ surengė spurtą 11:3 ir atitrūko 103:94, o po to dar kartą sužaidė puikią atkarpą 12:0 ir pabėgo 119:100.
Minesotos krepšininkai laimėjo ketvirtąjį kartą iš eilės.
Šis mačas įskaičiuotas ne tik į NBA čempionatą, bet ir į NBA taurės varžybas. Vakarų A grupėje „Kings“ pralaimėjo abejas rungtynes.
„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 30 (8/13 dvit., 1/7 trit., 11/12 baud.), Juliusas Randle'as 26 (7/12 dvit., 11 atk. kam.), Donte DiVincenzo 20 (5/10 trit.), Jadenas McDanielsas 13, Nazas Reidas 12 (2/6 trit., 12 atk. kam.), Rudy Gobertas 11 (8 atk. kam.).
„Kings“: Domantas Sabonis 34 (13/22 dvit., 5/8 baud., 11 atk. kam.), Zachas LaVine'as 25 (4/8 trit.), Dennisas Schroderis 14, Russellas Westbrookas 13 (2/5 trit., 10 atk. kam., 14 rez. perd.), Keonas Ellisas 9.
Sacramento KingsDomantas SabonisMinnesota Timberwolves
