Moterų rinktinės treneris V. Stanišauskas: „Mūsų tikslas – laimėti prieš Europos čempiones“

Europos čempionės į Vilnių atvyko ne stipriausios sudėties, tačiau rinktinės treneris V. Stanišauskas varžovių nenuvertina ir tikisi atkaklios kovos: „Dar per rytinę treniruotę žaidėjoms pasakiau, kad pas belges nebus kelių pagrindinių krepšininkių, bet tai nekeičia fakto, kad jos yra Europos čempionės.
Jos turi rotacijos žaidėjas, kurios visos rungtyniauja Europos taurės komandose ir jos visos savo klubuose turi svarbius vaidmenis. Rungtynės dėl to tikrai nebus lengvesnės, bet mūsų tikslas – laimėti prieš Europos čempiones.“
Ketvirtadienį Lietuvos moterų rinktinė pirmosiose atrankos rungtynėse užtikrintai 87:65 išvykoje nugalėjo Švedijos krepšininkes.
„Jaučiasi, kad mes praėjusią vasarą nemažai buvome kartu, žaidėme Europos čempionate ir žaidėjos lengvai prisiminė, ką mes žaidėme. Tas tikrai palengvina pasiruošimą. Tikimės nelengvų rungtynių, tikimės, kad mūsų palaikyti ateis nemažai žiūrovų“, – kalbėjo V. Stanišauskas.
Rungtynėse prieš Švediją Lietuvos rinktinės sudėtyje debiutavo net trys jaunosios krepšininkės – Sintija Aukštikalnytė, Danielė Paunksnytė ir Gabija Galvanauskaitė. Kalbėdamas apie šias žaidėjas, rinktinės treneris V. Stanišauskas akcentavo: „Tikrai norime integruoti tą jaunimą, nes manome, kad 2027 m. Europos čempionate jos mūsų rinktinėje turės gana svarbų vaidmenį.
Gabija debiutavo rinktinėje būdavo vos 15-likos. Tai tikrai labai jauna krepšininkė, bet su labai didelėmis perspektyvomis. Labai džiaugiamės, kad ji jau dabar galėjo debiutuoti ir tikimės, kad ji ateityje bus didelė paspirtis Lietuvos krepšiniui.“
Pati G. Galvanauskaitė praėjusią vasarą su Lietuvos jaunučių rinktine iškovojo U16 Europos čempionato aukso medalius ir pelnė kelialapį į A divizioną. Šiame čempionate G. Galvanauskaitė buvo pripažinta naudingiausia B diviziono krepšininke. Debiutinėse moterų rinktinės rungtynėse prieš Švediją 15-metė pelnė 4 taškus.
Kalbėdama apie savo debiutines rungtynes, G. Galvanauskaitė sakė: „Labai geras jausmas sportuoti su pačiomis geriausiomis Lietuvos krepšininkėmis. Galiu pasiimti daug patirties, todėl tai yra labai smagu. Negalvojau, kad debiutas įvyks taip greitai, bet dabar lygiuojuosi į visas mūsų žaidėjas, nes jos visos labai šaunios. Labai stengiuosi tobulėti dėl savęs, dėl savo komandos, dėl savo miesto, dėl savo šalies. Stengiuosi pasiekti kuo daugiau. Rungtynėse su Švedija pajaučiau, kas yra moterų rinktinių krepšinis. Jos fiziškesnės, stipresnės, greitesnės. Belgija – labai stipri komanda, bet, jeigu mane treneris išleis į aikštę, stengsiuosi atiduoti visas jėgas.“
Tuo metu ilgametė Lietuvos rinktinės žaidėja Giedrė Labuckienė, prieš dvikovą su Europos čempionėmis, pabrėžė: „Labai rimtai žiūrime į šias rungtynes, nes visos Belgijos žaidėjos savo klubuose žaidžia svarbias minutes ir yra lyderės. Esame čia tam, kad kovotume dėl kuo geresnės vietos grupėje. Dvi treniruotės per dieną, visos dirbame, jokio atsipalaidavimo. Mums labai svarbu ne tik sudalyvauti, bet ir parodyti savo lygį ir tai, kad žmonės mus palaiko nebe reikalo.“
Čia pat G. Labuckienė atkreipė dėmesį ir į jaunąsias Lietuvos rinktinės debiutantes: „Man nuo jų eina šiurpuliukai. Labai džiaugiuosi, kad galiu stebėti pirmuosius tokių talentingų krepšininkių žingsnius. Labai smagu dėl Lietuvos moterų krepšinio ir naujų augančių talentų. Mes dažnai pamirštame, kad Gabijai yra tik 15-lika. Palyginimui, aš tik būdama 14-likos pradėjau lankyti krepšinį. Ji yra dar vaikas, bet aikštėje juda ir žaidžia kaip 20-metė. Ji yra perlas. Ją reikia saugoti, palaikyti, nes tai yra mūsų ateitis.“
Lietuvos ir Belgijos rinktinių susitikimas Vilniaus „Twinsbet“ arenoje sekmadienį prasidės 16 val. Įėjimas į rungtynes – nemokamas.