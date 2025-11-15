SportasKrepšinis

S. Curry įsirašė save šalia M. Jordano

2025 m. lapkričio 15 d. 09:16
Lrytas.lt
Stephenas Curry pratęsė įspūdingą savo pasirodymą NBA, o jo vedama „Golden State Warriors“ (8/6) išvykoje 109:108 (18:20, 29:25, 30:34, 32:29) palaužė „San Antonio Spurs“ (8/4). Tai buvo antra paeiliui „Warriors“ pergalė prieš „Spurs“ per kelias dienas – prieš tai „kariai“ laimėjo 125:120.
Iki rungtynių pabaigos likus vos kelioms sekundėms „Spurs“ dar pirmavo 108:107, tačiau S. Curry pataikė du baudų metimus ir išvedė svečius į priekį. Lemiamas San Antonijaus metimas nebuvo tikslus.
Įspūdingą mačą sužaidė „Warriors“ legenda Stephenas Curry. Prieš porą dienų jis čempionate pelnė 46 taškus, o šįkart pasižymėjo 49 taškais (7/9 dvit., 9/17 trit., 8/8 baud.).
37-erių S.Curry tapo antruoju krepšininku lygos istorijoje, kuris būdamas daugiau kaip 35 metu du kartus iš eilės pelnė daugiau kaip po 40 taškų. Pirmasis toks buvo krepšinio ikona Michaelas Jordanas.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 26 (7/13 dvit., 3/8 trit., 12 atk. kam., 3 blok.), De'Aaronas Foxas 24 (10 rez. perd.), Julianas Champagnie, Stephonas Castle'as 13, Devinas Vassellis 11.
„Warriors“: Stephas Curry 49 (7/9 dvit., 9/17 trit., 8/8 baud.), Jimmy Butleris 21, Willas Richardas ir Brandinas Podziemski po 10.
Golden State WarriorsStephenas CurrySan Antonio Spurs
