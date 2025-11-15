S. Curry įsirašė save šalia M. Jordano

Iki rungtynių pabaigos likus vos kelioms sekundėms „Spurs“ dar pirmavo 108:107, tačiau S. Curry pataikė du baudų metimus ir išvedė svečius į priekį. Lemiamas San Antonijaus metimas nebuvo tikslus.
Įspūdingą mačą sužaidė „Warriors“ legenda Stephenas Curry. Prieš porą dienų jis čempionate pelnė 46 taškus, o šįkart pasižymėjo 49 taškais (7/9 dvit., 9/17 trit., 8/8 baud.).
37-erių S.Curry tapo antruoju krepšininku lygos istorijoje, kuris būdamas daugiau kaip 35 metu du kartus iš eilės pelnė daugiau kaip po 40 taškų. Pirmasis toks buvo krepšinio ikona Michaelas Jordanas.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 26 (7/13 dvit., 3/8 trit., 12 atk. kam., 3 blok.), De'Aaronas Foxas 24 (10 rez. perd.), Julianas Champagnie, Stephonas Castle'as 13, Devinas Vassellis 11.
„Warriors“: Stephas Curry 49 (7/9 dvit., 9/17 trit., 8/8 baud.), Jimmy Butleris 21, Willas Richardas ir Brandinas Podziemski po 10.
Golden State WarriorsStephenas CurrySan Antonio Spurs
Rodyti daugiau žymių