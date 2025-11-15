Septyni „Šiaulių“ žaidėjai metė iššūkį „Rytui“, bet sensacijos nesukūrė

Darius Songaila savo ginklų arsenale neturėjo Cedrico Hendersono, Dovydo Romančenko, Siimo-Sanderio Vene bei ekipą ką tik papildžiusio Stefano Simaničiaus. Atsivėrus skylėms sudėtyje, strategas suteikė šansą trumpus debiutus lygoje užfiksavusiam jaunuolių duetui – Gabrieliui Krivui ir Gustui Dembinskiui.
Šeimininkai rungtynes pradėjo užsivedę ir po sėkmingų Oskaro Pleikio bei Camerono Reddisho atkarpų pirmavo 12:6. Vilniečiai surado savo atsakymus prabilus keliems skirtingiems žaidėjams (15:14), tačiau ketvirčio pabaiga priklausė šiauliečiams. Kurie susikūrė vieno metimo atotrūkį – 22:19.
O. Pleikys tęsė sėkmingą pasirodymą (25:19), tačiau tai netruko ilgai – pasikeisdami Jerrickas Hardingas ir Gytis Masiulis realizavo po du dvitaškius ir pirmąsyk šiek tiek komfortabiliau pasijausti galėjau jau svečiai iš sostinės (33:28). Komandos keitėsi tiksliais išpuoliais bene kiekvienoje atakoje. Mesdamas tritaškį paskutinėmis sekundėmis pražangą išprovokavo Jordanas Walkeris, o tai lėmė, jog į antrąją dalį šiek tiek solidesnes pozicijas nusinešė „Rytas“ – 46:42.
Iškart po pertraukos atrodė, kad vilniečiai nebebuvo nusiteikę veltis į artimą kovą (51:42). Šeimininkų tai iš vėžių neišmušė – po C. Reddisho ir Danieliaus Baslyko dueto taškų komandas vėl teskyrė taškas (55:56). Po kurį laiką trukusios kovos taškas į tašką Lietuvos vicečempionai vėl truktelėjo į priekį ir priežasčių nerimauti nebuvo pernelyg daug – 77:69.
Po Kay'aus Bruhnkes dvitaškio komandas pirmąsyk skyrė dviženklis skirtumas (81:71), tačiau šis pranašumas vėl sparčiai ištirpo nė neipusėjus ketvirtajam kėliniui (84:85).
Svarbūs J. Hardingo metimai jo ekipai leido pasijausti saugiau su rekordine persvara (97:86). Šiauliečiai dar kabinosi į kiekvieną gautą šansą, tačiau finalinė sirena konstatavo, kad pateikti sensacijos D. Songailos kariaunai šįsyk nepavyko.
„Šiauliai“: Cameronas Reddishas 28, Oskaras Pleikys 23, Marius Valinskas 18, Danielis Baslykas 15, Dayvionas McKnightas 12
„Rytas“: Jerrickas Hardingas 21, Gytis Masiulis 20, Artūras Gudaitis 16, Jacobas Wiley 14, Ignas Sargiūnas 10, Jordanas Walkeris 9, Ignas Sargiūnas , Gytias Radzevičius 6.