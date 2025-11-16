„Neptūnas“ susirado pastiprinimą

Ant parketo vidutiniškai praleisdavo po kiek daugiau nei 21 minutę ir rinko po 8,8 taško, atkovodavo po 3,5 kamuolio ir fiksavo 8 naudingumo balus per 22 rungtynes.
„Džiaugiamės Aurimo prisijungimu prie komandos, – sakė vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas. – Žinome situaciją su mūsų priekine linija, o naujokas pridės atsidavimo ir geros kovos po krepšiais, savo energija pasižymės ne tik puolime, bet ir gynyboje.
Tikimės, jog Aurimas greitai įsilies į kolektyvą ir puikiai pritaps mūsų klube.“
Mėlynai balti paskutinę lapkričio mėnesio dvikovą žais jau šį antradienį, tuomet ir laukiamas A.Majausko debiutas vilkint uostamiesčio klubo marškinėlius.