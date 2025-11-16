A. Kulboka gąsdino „Panathinaikos“ tritaškiais, tačiau „Aris“ pralaimėjo

Tai buvo penktoji „Aris“ nesėkmė ir penktoji Ergino Atamano kariaunos komandos sėkmė.
Arnoldas Kulboka pralaimėtojams per 21 minutę įmetė 9 taškus, pataikęs tris tritaškius iš šešių.
Be to, jis atsikovojo 5 atšokusius kamuolius. Tuo tarpu lietuvis Marius Grigonis Atėnmų klube nebuvo registruotas.
„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 19 (3/5 dvit., 4/11 trit., 4 atk. kam.), Kennethas Fariedas 13 (5/10 dvit., 9 atk. kam.), Kostas Sloukas ir Jerianas Grantas (3/4 trit.) po 11, Cedi Osmanas 8.
„Aris“: Elijah Mitrou Longas 18 (0/5 dvit., 6/9 trit., 5 rez. perd., 5 kld.), Stevenas Enochas 12 (4/7 dvit.), Arnoldas Kulboka 9 (3/6 trit., 5 atk. kam.).
Arnoldas KulbokaAtėnų PanathinaikosSalonikų Aris
