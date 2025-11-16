SportasKrepšinis

A. Kulboka gąsdino „Panathinaikos“ tritaškiais, tačiau „Aris“ pralaimėjo

2025 m. lapkričio 16 d. 20:45
Lrytas.lt
Graikijos krepšinio lygoje sekmadienį pralaimėjimą patyrė Arnoldas Kulboka su Salonikų „Aris“ ekipa – antrojo Graikijos miesto klubas išvykoje 77:82 (15:23, 36:18, 12:20, 14:21) nusileido Eurolygos klubui Atėnų „Panathinaikos“.
Daugiau nuotraukų (1)
Tai buvo penktoji „Aris“ nesėkmė ir penktoji Ergino Atamano kariaunos komandos sėkmė.
Arnoldas Kulboka pralaimėtojams per 21 minutę įmetė 9 taškus, pataikęs tris tritaškius iš šešių.
Be to, jis atsikovojo 5 atšokusius kamuolius. Tuo tarpu lietuvis Marius Grigonis Atėnmų klube nebuvo registruotas.
„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 19 (3/5 dvit., 4/11 trit., 4 atk. kam.), Kennethas Fariedas 13 (5/10 dvit., 9 atk. kam.), Kostas Sloukas ir Jerianas Grantas (3/4 trit.) po 11, Cedi Osmanas 8.
„Aris“: Elijah Mitrou Longas 18 (0/5 dvit., 6/9 trit., 5 rez. perd., 5 kld.), Stevenas Enochas 12 (4/7 dvit.), Arnoldas Kulboka 9 (3/6 trit., 5 atk. kam.).
Arnoldas KulbokaAtėnų PanathinaikosSalonikų Aris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.