Birštoniečių dominavimas savaitės rungtynėse ir tobula Biržų savaitė

Triuškinama Birštono „Milastos“ pergalė savaitės rungtynėse
Viena iš karščiausių A diviziono komandų – Birštono „Milasta“ (7/2) – pratęsė savo dominavimą ir savo namų tvirtovėje vykusiose šeštojo turo savaitės rungtynėse.
Birštoniečiai rezultatu 93:72 (33:18, 18:15, 22:15, 20:24) sutriuškino Joniškio „Delikatesą“ (4/5) ir iškovojo jau septintą pergalę iš eilės.
Dar pirmajame kėlinyje šeimininkai susikrovė užtikrintą pranašumą (33:18). Gynyboje strigę Joniškio krepšininkai ir toliau leido Birštono ekipai rinkti lengvus taškus, o dar nesibaigus antrajam kėliniui „Milasta“ jau turėjo solidžią persvarą (51:32).
Po ilgosios pertraukos vaizdas aikštėje nesikeitė – šeimininkai greitai įgijo triuškinamą pranašumą (73:43), o likęs rungtynių laikas tapo tik formalumu.
Birštono gretose geriausias sezono rungtynes ir komandą į pergalę vedė Matas Zutkis, kuris per 26 minutes pelnė 21 tašką (7/9 dvit., 2/3 trit., 1/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir užbaigė rungtynes su 29 naudingumo balais.
Birštono „Milasta“: Matas Zutkis 21, Arnas Tilindė 18 (6/7 dvit., 7 atk. kam.), Adomas Rybelis 16 (6 atk. kam.), Laurynas Miknevičius 15 (7 atk. kam.) Joniškio „Delikatesas“: Naglis Rutkauskas 18 (7/10 dvit.), Antone Baker Jr 13 (8 atk. kam.), Egitas Latanauskas 12 (3 rez. perd.)
Tobulai savaitgalį užbaigę Biržai
Tarsi feniksas iš pelenų kylanti „Biržų“ (4/5) komanda savo žiūrovų akivaizdoje 116:93 (38:17, 23:34, 19:24, 36:18) susitvarkė su Druskininkų „Akvilės“ (4/6) krepšininkais.
Biržai rungtynes pradėjo įspūdingu tempu ir po pirmojo kėlinio turėjo triuškinamą persvarą (38:17). Antrojo ketvirčio viduryje prabudę svečiai ėmė mažinti atsilikimą ir po J. Žirlio dvitaškio priartėjo (59:49), tačiau iki ilgosios pertraukos Biržai išsaugojo dviženklę persvarą.
Trečiajame ketvirtyje intriga dar labiau išaugo – svečiai priartėjo iki 5 taškų (75:70). Tačiau ketvirtojo pradžioje Biržai surengė spurtą 10:0, susigrąžino saugų pranašumą (90:77) ir pergalės iš rankų nebepaleido.
Druskininkų komandą į neviltį varė nugalėtojų gretose Rokas Grėbliūnas, kuris per 30 minučių surinko 21 tašką (3/8 dvit., 2/2 trit., 9/11 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, bet išprovokavo net 9 varžovų pražangas ir baigė pasirodymą su 27 naudingumo balais.
„Biržai“: Nojus Adomavičius 25 (7 atk. kam., 8 rez. perd.), Rokas Grėbliūnas 21, Aras Jukna 19 (11 atk. kam.), Simonas Kriaučiūnas 18 (4/6 trit.), Nojus Petraitis 14 (5 rez. perd.), Aironas Urbanovič 11.
Druskininkų „Akvilė“: Mantas Stašelis 24 (11/18 dvit.), Lukas Bankieta 18 (7 atk. kam.), Šarūnas Štopinis 13 (5 atk. kam.), Domantas Šeškus 12 (5 rez. perd.), Benius Urbonavičius 10 (6 atk. kam.).
Prienų karaliavimas Kaune
Vakar dramatiškai pralaimėjimą patyrę Prienų „Tikodentos“ (6/4) krepšininkai atsitiesė su kaupu ir svečiuose 106:75 (28:15, 26:22, 28:20, 24:18) nugalėjo Kauno „Žalgirio–3“ (2/6) jaunimą.
Prieniškiai žalgiriečius į nokdauną pasiuntė dar pirmajame kėlinyje (19:5). Antrojo ketvirčio viduryje T. Lavrinovičius sumažino skirtumą iki vienženklio (33:26), tačiau Prienai greitai susigrąžino kontrolę ir dar prieš pertrauką įgijo solidų pranašumą (45:28).
Trečiajame kėlinyje svečiai toliau dominavo ir įpusėjus ketvirčiui triuškino varžovus (80:50). Jaunieji žalgiriečiai per likusį laiką atsigauti nebepajėgė ir patyrė penktą pralaimėjimą iš eilės.
Dar vienerias puikias rungtynes sužaidė Rokas Stankevičius. Aukštaūgis per 24 minutes varžovams sukratė 28 taškus (9/12 dvit., 1/1 trit., 7/9 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 36 naudingumo balus.
Prienų „Tikodenta“: Rokas Stankevičius 28, Edvinas Daunys 19 (19 atk. kam., 7 rez. perd., 40 naud.), Modestas Žaunieriūnas 17 (4/8 trit.), Ignas Dirda 13 (5 rez. perd.), Emilis Baltrimavičius 12.
Kauno „Žalgiris–3“: Jokūbas Kukta 22 (5 rez. perd.), Titas Lavrinovičius 14 (9 atk. kam.), Kristupas Sabeckas 11 (4/4 baud.).
Pralaimėjimų seriją B divizione nutraukę VDU krepšininkai
Sunkią sezono pradžią turėję Vytauto Didžiojo universiteto sporto studijų (2/4) krepšininkai sužaidė geriausias sezono rungtynes ir užtikrintai 101:71 (32:16, 24:18, 22:16, 23:21) įveikė Alytaus sporto centrą (0/5), kuris vis dar lieka be pergalių.
VDU komanda nuo pat pradžių demonstravo uraganinį puolimą, o jau pirmojo ketvirčio pabaigoje turėjo solidų pranašumą (32:16). Antrajame ketvirtyje po D. Kupsto taškų studentai atitrūko iki triuškinamo rezultato (47:27) ir į pertrauką išėjo pakiliai.
Alytaus komandos reakcijos neišvydome ir po pertraukos – VDU tik didino persvarą (74:47) ir pasiekė įtikinamą pergalę.
VDU studentus į pergalę vedė Ammiras Malekas per 20 minučių pelnęs 17 taškų (8/10 dvit., 1/4 baud.), atkovojo 14 kamuolių ir surinko 28 naudingumo balus.
VDU sporto studijos: Mantas Piešina 18 (6/7 trit.), Ammiras Malekas 17 (14 atk. kam., 28 naud.), Irmantas Griškelis 15 (3/4 dvit.), Jonas Gineika 12 (6 rez. perd.) Alytaus sporto centras: Paulius Knyza 28 (6/7 trit.), Adas Šiumbys ir Domas Andriuškevičius – po 12.
Kiti rezultatai:
A divizionas
„Gargždų SC“ (6/1) 102:96 „Kupiškis“ (2/7)
„Raseiniai“ (3/6) 64:74 Širvintų „UHB – Group“ (5/4)
Šilalės „Lūšis“ (6/3) 98:87 Akmenės raj. sporto centras (3/6)
Kazlų Rūdos SC „Ataka-Danilus“ (2/6) 68:85 „Tauragė“ (6/2)
B divizionas
„Panevėžys“ (1/3) 54:79 Šiaulių KA „Saulė-ŠSG“ (2/2)