Grupės etape neklupę VDU 3x3 krepšininkai – pasaulio studentų čempionato ketvirtfinalyje

Tito Januševičiaus, Augustino Mikšto, Gabrieliaus Čelkos ir Roko Jocio ketvertas pirmajame susitikime šeštadienį rezultatu 21:12 įveikė Melburno universiteto (Australija) ekipą, o antrosiose rungtynėse 21:15 pranoko Anáhuac Querétaro universitetą iš Meksikos.
Sekmadienį 15:50 val. Lietuvos laiku prasidėsiančiame ketvirtfinalyje VDU krepšininkai susitiks su Payame Noor universitetu iš Irano. Sėkmės atveju Dainiaus Novicko auklėtiniai 21:20 val. Lietuvos laiku pusfinalyje susitiktų su Valensijos (Ispanija) ir Puerto Riko universitetų ketvirtfinalio poros laimėtoju.
Pasaulio studentų čempionato vyrų grupės finalas Brazilijoje numatytas 23:35 val. Lietuvos laiku, o rungtynės dėl bronzos medalių – 22:45 val. Lietuvos laiku.
VDU krepšininkai pernai triumfavo FISU planetos pirmenybėse, vykusiose Kinijos mieste Xiamene. Identišką pasiekimą jie užfiksavo ir užpernai, kai Kataro sostinėje Dohoje pirmą kartą istorijoje tapo pasaulio čempionais.
Šiemet minėtas VDU ketvertas laimėjo Lietuvos studentų 3×3 krepšinio turnyrą ir Suomijos mieste Vierumäki vykusį SELL žaidynių 3×3 krepšinio turnyrą.
Rugpjūtį Salerno mieste Italijoje VDU ekipa tapo Europos universitetų 3×3 krepšinio čempionais, o liepą – FISU Rhine-Ruhro (Vokietija) pasaulio universitetų žaidynių nugalėtojais.
FISU pasaulio čempionate dalyvauja dvylika pajėgiausių planetos studentų komandų. Viena vieta skiriama šeimininkų ekipai, viena – praėjusiems pasaulio čempionams, po dvi – kiekvieno žemyno stipriausiems 3x3 studentų krepšininkams.