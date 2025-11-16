J. Valančiūnas įsivėlė į konfliktą su varžovu – situaciją ir „Nuggets“ gelbėjo N. Jokičius

Jonas Valančiūnas šioje akistatoje žaidė vos 6 minutes, tačiau sugebėjo įsivelti į konfliktą.
Antrajame kėlinyje lietuvis susistumdė su „Timberwolves“ aukštaūgiu Nazu Reidu: abu krepšininkai prieš tai ne itin džentelmeniškai grūmėsi po krepšiu ir sustabdžius rungtynes pabandė aiškintis situaciją toliau.
Konfliktui įsiplieksti neleido Anthony Edwardsas ir Nikola Jokičius. Jie atsistojo tarp dviejų įpykusių krepšininku ir neleido prasidėti rimtam santykių aiškinimuisi.
J.Valančiūnas dvikovoje pelnė 6 taškus (2/3 dvit., 2/4 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir blokavo metimą.
Septintą trigubą dviženklį šį sezoną surinkęs N.Jokičius pelnė 27 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir išskirstė 10 rezultatyvių perdavimų.
„Nuggets“ po dviejų kėlinių neturėjo rimtesnės persvaros – 60:55, o antroje dvikovos dalyje taip pat neturėjo rimtesnės persvatos. Prieš lemiamą ketvirtį Denveris pirmavo 87:86, bet tada spurtavo ir atitrūko 119:103.
„Timberwolves“: Anthony Edwardsas (8/15 dvit., 0/8 trit., 8 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Julius Randle'as (1/5 trit., 7 rez. perd.) po 26, Nazas Reidas 19 (4/7 trit.), Jadenas McDanielsas 15, Donte'as DiVincenzo 11 (1/6 trit.).
„Nuggets“: Nikola Jokičius 27 (5/9 dvit., 3/6 trit., 12 atk. kam., 10 rez. perd., 6 kld.), Aaronas Gordonas (4/6 trit., 10 atk. kam.), Jamalas Murray'us (8/17 dvit., 1/6 trit., 6 atk. kam., 11 rez. perd.) ir Timas Hardaway (5/6 trit.) po 23, Peytonas Watsonas 12.
