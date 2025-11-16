L. Dončičiaus ir G. Antetokounmpo mūšyje galingesnis pasirodė „Lakers“ slovėnas

Šioje akistatoje pirmuoju smuiku giežė slovėnas Luka Dončičius, kuris pelnė 41 tašką ir atkovojo 9 kamuolius. Jam gerai tapkino Austinas Reavesas – 25 taškai ir 8 rezultatyvūs perdavimus.
„Bucks“ lyderis Giannis Antetokounmpo sužaidė kukliau, nei L.Dončičius – įmetė 32 taškus ir atsikovojo 10 kamuolių. Jau po dviejų kėlinių komandas skyrė nemenka praraja – 65:34
Trečiame kėlinyje „Bucks“ reabilitavosi ir ketvirtį pradėjo spurtu 20:5.
Prieš lemiamą kėlinį šeimininkai turėjo 14 taškų atsilikimą, bet paskutinėje dvikovos atkarpoje ir vėl savo žodį tarė L.Dončičius, padidino skirtumą iki 20 taškų ir nugalėtojas nekėlė klausimų.
„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 32 (8/14 dvit., 10 atk. kam., 5 rez. perd.), AJ Greenas 15 (5/10 trit.), Gary Trentas 13 (3/9 trit.), Ryanas Rollinsas 10.
„Lakers“: Luka Dončičius 41 (4/8 dvit., 5/11 trit., 9 atk. kam., 6 rez. perd.), Austinas Reavesas 25 (4/8 dvit., 5/9 trit., 6 atk. kam., 8 rez. perd.), Deandre Aytonas 20 (9/13 dvit., 10 atk. kam.), Jaxsonas Hayesas 10.
Giannis AntetokounmpoMilwaukee BucksLuka Dončičius
