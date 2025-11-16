NBA jau žiojasi, kad skaudžiai apkramtytų Eurolygą

Po daugybės gandų ir neoficialių pokalbių – pirmieji rimti pareiškimai.
NBA atskleidė, kad jau yra parengtas projektas 2027 metų rudenį pradėti naujos NBA Europos lygos varžybas, kuriose dalyvautų 16 komandų.
Apie tai prabilo NBA Europos ir Vidurinių Rytų padalinio generalinis direktorius graikas George Aivazoglou praėjusį penktadienį Milane vykusioje sporto vadybos konferencijoje.
NBA siekia, kad naujoji Europos lyga startuotų 2027 m. spalį, o planuojamų komandų miestų sąraše yra Londonas, Paryžius, Roma, Milanas, Berlynas, Miunchenas, Barselona, Madridas, Atėnai ir Stambulas. Taip pat buvo paminėti Mančesteris ir Lionas.
Šis projektas pristatytas Milane vykusiame futbolo verslo forume, kurį surengė Italijos leidinys „Gazzetta dello Sport“, ir tai buvo pirmasis konkretus NBA sumanymo atskleidimas.
Anot G.Aivazoglou, naujoji lyga turėtų būti įkurta maždaug po 23 mėnesių, nors 2027 m. spalis dar nėra galutinai patvirtinta data.
Akivaizdu, kad NBA dar neturi garantuotų susitarimų ir artimiausi metai bus kupini užkulisinių manevrų, tačiau NBA pareiškimas nuskambėjo kaip rimtas iššūkis klestinčiai Eurolygai, kuriai dabar vadovauja Paulius Motiejūnas.
44 metų lietuvis yra pripažinęs, kad jo vadovaujamai organizacijai kol kas nepavyko rasti bendros kalbos su NBA, kuri renkasi bendradarbiavimą su FIBA.
Jau ieško rimtų investuotojų
Pristatydamas NBA Europos lygos projektą G.Aivazoglou taip pat teigė, kad Europos komandos greičiausiai gautų galimybę kovoti ir su NBA klubais.
Tačiau dėl šių varžybų reikėtų derėtis su NBA žaidėjų asociacija – arba tai įrašyti naujame kolektyviniame susitarime, arba priimti esamo susitarimo pakeitimą.
„Tai būtų naujas turnyras, suvienijantis NBA ir NBA Europos lygos komandas.
Galbūt tai būtų NBA taurė su Amerikos ir Europos komandomis arba turnyras, panašus į praėjusios vasaros FIFA klubų pasaulio čempionatą“, – konferencijoje sakė G.Aivazoglou.
Jo teigimu, NBA pasamdė du bankus – „JP Morgan Case“ ir „Raine Group“, kad jie padėtų rasti galimus investuotojus.
G.Aivazoglou atskleidė, kad pokalbiai daugiausia vyko su valstybiniais turto fondais ir privataus kapitalo įmonėmis, taip pat su kai kuriomis turtingomis šeimomis. Jis kalbėjo, kad netrukus tikimasi paskelbti apie NBA Europos lygos investuotojus.
G.Aivazoglou mano, kad Europoje yra 50 milijardų dolerių sporto rinka, o krepšinio lygos šiuo metu sudaro „mažiau nei 0,5 procento jos“.
Ką pervilios iš Eurolygos?
Kaip šie NBA planai gali atsiliepti dabartinės Eurolygos išlikimui, galima tik spėlioti, o konkrečių veiksmų reikės palaukti.
Viena aišku: iš 20 komandų, šiuo metu žaidžiančių Eurolygoje, aštuonios rungtyniauja miestuose, esančiuose NBA sąraše, o tai reiškia, kad kai kurie istoriniai klubai gali būti palikti už NBA Europos lygos ribų, nors jie, jei norėtų, galėtų patekti per FIBA turnyrą arba per savo šalies lygą.
Nors dar nebuvo patvirtinta, kas valdys NBA Europos lygos komandas, keli šaltiniai teigė, kad esamos Europos krepšinio galiūnės Madride („Real“), Barselonoje („Barcelona“), Berlyne („Alba“), Miunchene („Bayern“) ir Lione (ASVEL) jungsis prie NBA projekto.
Iš šių minimų klubų šį sezoną Eurolygoje žaidžia „Real“, „Barcelona“, „Bayern“ ir ASVEL, o „Alba“ pasitraukė po praėjusio sezono.
„Taip yra numatyta. Bet dar per anksti sakyti, kad jau galutinai sutarta“, – taip „The Athletic“ sakė vienas esamos Eurolygos komandos atstovas.
Paryžiuje irgi yra Eurolygos komanda („Paris“, kuriai vadovauja buvęs NBA komandos vadovas Davidas Kahnas), bet NBA, anot „Paris Saint-Germain“ (PSG) artimo šaltinio, siekia partnerystės su Kataro valdžia, kuriai priklauso futbolo milžinė.
NBA turės priimti panašų sprendimą ir Milane, kur yra krepšinio komanda, tačiau du turtingi futbolo klubai „Milan“ ir „Inter“ galėtų būti suinteresuoti pradėti savo krepšinio projektą.
„Naujoje lygoje turėsime trijų skirtingų kategorijų komandas, – sakė G.Aivazoglou. – Pirma, kalbamės su keliomis jau esančiomis krepšinio komandomis. Antra, kalbamės su futbolo klubais, kurie turi stiprų prekės ženklą ir daug gerbėjų, bet neturi krepšinio komandos. Trečia, yra situacijų, kai pradėsime nuo nulio.“
Pavyzdžiui, šiuo metu Romoje nėra aukščiausio lygio profesionalų krepšinio komandos.
Jungtinėje Karalystėje milijardinės vertės „Manchester City“ futbolo klubas priklauso Jungtinių Arabų Emyratų šeichui Mansurui bin Zayedui, o jį valdo Khaldoonas Al Mubarakas, kurio šeima išreiškė susidomėjimą NBA projektu.
Dar kita situacija yra Londone, kur „Lions“ beveik bankrutavo 2024 m., bet klubą perėmė Lietuvos technologijų įmonė „Tesonet“.
Šiuo metu Eurolygoje žaidžia po dvi komandas iš Stambulo ir Atėnų (įskaitant Pirėjų), tad lieka atviras klausimas, kurios iš jų keltųsi į naują lygą.
Kalbant apie Stambulą, minimas ir Eurolygoje nedalyvaujantis „Galatasaray“ klubas.
Vertina kaip NBA plėtrą
NBA Europos lyga, kaip ir dabartinė Eurolyga, būtų trumpesnės varžybos palyginti su tuo, prie ko amerikiečiai yra įpratę stebėdami NBA sezoną.
Vietoj vientiso 82 rungtynių reguliariojo sezono Europos komandos dabar dar žaidžia savo nacionalinėse lygose ir, priklausomai nuo rezultatų ir kitų kriterijų, taip pat gali žaisti Eurolygoje, FIBA Čempionų lygoje arba žemesnio lygio klubų turnyre.
NBA komisaras Adamas Silveris ne kartą yra užsiminęs, kad NBA Europos lygą laiko plėtros forma, kuri galėtų pakeisti arba atidėti plėtrą nuo dabartinės 30 komandų NBA struktūros Šiaurės Amerikoje.
Tad akivaizdu, kad NBA žygis neišvengiamai paveiks elitinį Eurolygos turnyrą ir niekas nežino, kuo ši konkurencija baigsis.
Šioje situacijoje naujų atspalvių įgis NBA sausio mėnesį rengiamos dvejos reguliariojo sezono rungtynės dviejuose tiksliniuose Europos miestuose – Berlyne ir Londone, kur žais „Orlando Magic“ ir „Memphis Grizzlies“. Galbūt ten susirinkus visai Europos krepšinio grietinėlei bus naujų postūmių prieš gresiančią revoliuciją?
Regi žalą Europos krepšiniui
Jausdamas didėjantį NBA spaudimą Eurolygos generalinis direktorius P.Motiejūnas pats prabilo apie esamą situaciją ir gresiančias permainas.
Apie tai lietuvis pasakojo Ispanijos leidiniui „El Pais“.
„Mes vis dar kalbamės su NBA. Vėl susitiksime ir tęsime dialogą. Bet mūsų pusėje juntamas didelis nusivylimas, nes kad ir kokį pasiūlymą pateiktume, jie, regis, nenori žengti jokių realių žingsnių.
Nors ir sakau, kad kalbamės, didelės pažangos nėra – jie tiesiog laikosi savo plano. NBA teigia, kad ketina įkurti savo lygą, jie jau kalba apie miestus ir komandas...
Mūsų požiūriu, tai nėra teisingas kelias. Mes nepasiekėme jokio susitarimo, todėl susitelkiame į save – į augimą. Nežiūrime per petį ir nelaukiame, kol jie žengs žingsnį. Eurolygai jau 26 metus sekasi labai gerai“, – sakė jis.
P.Motiejūno teigimu, jeigu bus griaunama nusistovėjusi tvarka, lygos turės konkuruoti.
„Europoje dar vieno turnyro nereikia. Jau turime keturis – šis būtų penktas.
Tinkamai susitarus jie (NBA. – Red.) galėtų padėti. Tačiau jei taip ir toliau bus einama, NBA tik pakenks Europos krepšiniui.“
Eurolygos vadovas pakomentavo ir komandų viliones: „Jie bando prisikviesti kai kuriuos mūsų klubus, o likusius palikti nuošalyje. Tai neveikia. Dalyvavome tuose susitikimuose ir teikėme pasiūlymus, bet nejudame į priekį.
Eurolygos modelis yra visiškai kitoks. NBA nori kurti krepšinį aplink verslą, o mes kuriame verslą aplink krepšinį.“
Paklaustas apie Ispanijos milžinų „Real“ ir „Barcelona“ ketinimus pereiti į NBA Europos lygą P.Motiejūnas sakė: „Tai bus jų pasirinkimas. Girdėjome gandų, kad yra 500 milijonų eurų licencijos mokestis. Tai sunku suprasti.“
Vis dėlto Eurolygos vadovas turi menką viltį, kad FIBA per derybas padės rasti išeitį: „Juk yra nacionaliniai čempionatai, rinktinės, atrankos langai...
Kol kas atrodo, kad FIBA bando padėti mums rasti bendrą kalbą. Noriu turėti vilties, bet taip pat abejoju, ar tai įvyks.“
Sieks išsaugoti turnyrą
P.Motiejūnas yra pasiryžęs kovoti su NBA ir tam jį įkvepia jo pateikti skaičiai.
„Esame geresni negu bet kada anksčiau. Per pastaruosius du sezonus Eurolyga padidino savo pajamas 45 proc. Turime naujų rėmėjų. Per penkerius metus televizijos žiūrovų skaičius išaugo 30 proc., o praėjusį sezoną rungtynes stebėjo daugiau nei trys milijonai gerbėjų – tai rekordas šiam turnyrui, – vardijo lietuvis. – Mums sekasi neįtikėtinai gerai.
Sporto požiūriu, plėtra iki 20 komandų buvo didžiulis žingsnis. Kiekvienas gali įveikti bet ką – nėra nepralaiminčių komandų. Šį konkurencingumą norime išsaugoti.“
Eurolygos generalinis direktorius taip pat pakiliai vertino 2025 metų finalo ketvertą Abu Dabyje ir Dubajaus prisijungimą prie šio sezono dalyvių.
„Tai labai sėkmingos rinkos, – pažymėjo jis. – Abu Dabis buvo vienas geriausių finalo ketverto šeimininkų – puikus organizavimas, aistringi gerbėjai. Dubajuje yra sukurta nauja komanda, o tai yra didelis pasiekimas.
Eurolyga išsaugos Europos krepšinio tapatybę plėsdama žaidimą į naujas rinkas. Tai kelias, kurį pasirinkome.“
Paklaustas apie situacijos prognozę po 5 metų P.Motiejūnas buvo optimistas: „Mes ir toliau būsime geriausios varžybos Europoje – su NBA ar be jos. Turime geriausius gerbėjus, geriausias komandas, geriausias arenas.
Praėjusį sezoną Eurolyga buvo vertinama milijardu eurų. Mūsų tikslas – per penkerius metus šią sumą patrigubinti. Šį sezoną mūsų vertė jau išaugo daugiau negu 50 procentų“, – įsitikinęs lietuvis. („The Athletic“, „The New York Times“, „Eurohoops.net“, LR)