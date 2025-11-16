Netikėtas akibrokštas dukart Europos čempionėms: lietuvės atrankoje palaužė tituluotą Belgiją

SportasKrepšinis

2027 metų Europos krepšinio čempionato atrankoje sekmadienį savo akistatą žaidė Viliaus Stanišausko treniruojama Lietuvos rinktinė. Vienos iš 2027 metų čempionato organizatorių lietuvės Vilniaus „Twinsbet“ arenoje savo santykius H grupėje aiškinosi su dviejų paskutiniųjų Europos čempionatų nugalėtojomis belgėmis ir po įspūdingos dramos laimėjo 73:69 (11:14, 21:23, 15:16, 26:16).
H grupė yra vadinama „šeimininkų“ grupe, nes 2027 metų pirmenybes rengs būtent Lietuva, Suomija, Belgija ir Švedija. Finalai bus vykdomi mūsų šalies sostinėje.
Nors iš šios atrankos grupės kaip šeimininkės į 2027-ųjų pirmenybes pateks visos rinktinės, rezultatai turės įtakos ateityje, kai komandos bus skirstomos pagal pajėgumą į burtų krepšelius.
Lietuvės nuo mačo pradžios atsiliko nuo belgių ir pirmame kėlinyje svečių komanda pirmavo 12:4. Vis dėlto, lietuvės atsikvošėjo po šalto dušo ir po pirmojo kėlinio atsiliko tik 11:14.
Antrojo kėlinio pradžioje Gabija Meškonytė persvėrė rezultatą Lietuvos naudai 15:14. Bet tai buvo tik momentinis įvykis.
Antrojo kėlinio pabaigoje belgės sugebėjo atitrūkti 32:25, 37:29.
Ilsėtis po dviejų kėlinių Europos čempionės išėjo pirmaudamos 37:32.
Trečiame kėlinyje belgės peržengė ir dviženklės persvaros ribą – 48:37.
Baigiantis ketvirčiui mūsiškės buvo sumažinusios atsilikimą iki 47:50, tačiau tolimu metimu belgės vėl susigrąžino saugų atstumą 53:47.
Sužaidus 3 minutes lemiamame kėlinyje lietuvės išlygino rezultatą 55:55. Įpusėjus kėliniui po Justės Jocytės tritaškio mūsiškės jau pirmavo 62:57. Priešpaskutinę minutė lietuvės ir toliau pirmavo 66:61.
Paskutinę minutę lietuvės turėjo vos vieno taško persvarą – 69:68, o galiausiai pirmavo 71:68. Belgės turėjo galimybę išlyginti rezultatą, jos nepataikė, lietuvės taip pat nepasižymėjo ir po to belgės turėjo 4 sek. mesti tritaškį.
Mūsų krepšininkės specialiai prasižengė, belgės pataikė tik vieną baudą ir mūsiškių atakai liko 3 sek. Lietuvės atsilaikė, gavo teisę mesti, įtvirtino persvarą ir laimėjo.
Lietuva: Gabija Meškonytė ir Justė Jocytė po 12, Laura Juškaitė 11 (9 atk. kam., 6 rez. perd.), Eglė Šventoraitė 10, Giedrė Labuckienė 8, Danielė Paunksnytė 7
Belgija: Bethy Mununga 12, Becky Massey 11, Ine Joris 10.
Pirmame mače lietuvės įveikė švedes 87:65.
