Netikėtas akibrokštas dukart Europos čempionėms: lietuvės atrankoje palaužė tituluotą Belgiją

H grupė yra vadinama „šeimininkų“ grupe, nes 2027 metų pirmenybes rengs būtent Lietuva, Suomija, Belgija ir Švedija. Finalai bus vykdomi mūsų šalies sostinėje.
Nors iš šios atrankos grupės kaip šeimininkės į 2027-ųjų pirmenybes pateks visos rinktinės, rezultatai turės įtakos ateityje, kai komandos bus skirstomos pagal pajėgumą į burtų krepšelius.
Lietuvės nuo mačo pradžios atsiliko nuo belgių ir pirmame kėlinyje svečių komanda pirmavo 12:4. Vis dėlto, lietuvės atsikvošėjo po šalto dušo ir po pirmojo kėlinio atsiliko tik 11:14.
Antrojo kėlinio pradžioje Gabija Meškonytė persvėrė rezultatą Lietuvos naudai 15:14. Bet tai buvo tik momentinis įvykis.
Antrojo kėlinio pabaigoje belgės sugebėjo atitrūkti 32:25, 37:29.
Ilsėtis po dviejų kėlinių Europos čempionės išėjo pirmaudamos 37:32.
Trečiame kėlinyje belgės peržengė ir dviženklės persvaros ribą – 48:37.
Baigiantis ketvirčiui mūsiškės buvo sumažinusios atsilikimą iki 47:50, tačiau tolimu metimu belgės vėl susigrąžino saugų atstumą 53:47.
Sužaidus 3 minutes lemiamame kėlinyje lietuvės išlygino rezultatą 55:55. Įpusėjus kėliniui po Justės Jocytės tritaškio mūsiškės jau pirmavo 62:57. Priešpaskutinę minutė lietuvės ir toliau pirmavo 66:61.
Paskutinę minutę lietuvės turėjo vos vieno taško persvarą – 69:68, o galiausiai pirmavo 71:68. Belgės turėjo galimybę išlyginti rezultatą, jos nepataikė, lietuvės taip pat nepasižymėjo ir po to belgės turėjo 4 sek. mesti tritaškį.
Mūsų krepšininkės specialiai prasižengė, belgės pataikė tik vieną baudą ir mūsiškių atakai liko 3 sek. Lietuvės atsilaikė, gavo teisę mesti, įtvirtino persvarą ir laimėjo.
Lietuva: Gabija Meškonytė ir Justė Jocytė po 12, Laura Juškaitė 11 (9 atk. kam., 6 rez. perd.), Eglė Šventoraitė 10, Giedrė Labuckienė 8, Danielė Paunksnytė 7
Belgija: Bethy Mununga 12, Becky Massey 11, Ine Joris 10.
Pirmame mače lietuvės įveikė švedes 87:65.