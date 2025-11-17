„Ryto“ aukštaūgis prisijungė prie pasaulio ir Europos čempionų rinktinės

24-erių aukštaūgis šį sezoną FIBA Čempionų lygoje fiksuoja 10 taškų, 3,8 atkovotų kamuolių ir 9 naudingumo balų vidurkius.
LKL vokietis pelno po 4,7 taško ir atkovoja po 2,7 kamuolio ir renka po 6 naudingumo balus.
Iš viso kandidatų sąraše atsidūrė 16 krepšininkų, iš kurių 5 rungtyniauja Eurolygoje.
Rinktinės marškinėlius turėtų apsivilkti Miuncheno „Bayern“ krepšininkai Oscaras da Silva, Andreasas Obstas ir Justusas Hollatzas, Belgrado „Partizan“ puolėjas Issacas Bonga ir Madrido „Real“ gynėjas Davidas Krameris.
Vokietijos rintkinė atrankoje į pasaulio čempionatą susitiks su Izraelio ir Kipro rinktinėmis.
Vilniaus RytasKay‘us BruhnkeVokietijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių