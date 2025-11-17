SportasKrepšinis

D. Motiejūno klubas trečią kartą suklupo Adrijos lygoje

2025 m. lapkričio 17 d. 21:38
Belgrado „Crvena zvezda“ (3/3) su Donatu Motiejūnu Adrijos lygoje išvykoje 86:87 (16:23, 28:25, 22:17, 20:22) krito prieš Liublianos „Cedevita Olimpija“ (5/1).
Lietuvis per 11 minučių aikštelėje pelnė 2 taškus (1/1 dvit.), atkovojo 4 kamuolius ir surinko 2 naudingumo balus.
Svečių gretose labiausiai išsiskyrė Semi Ojeleye su 18 taškų (2/4 dvit., 4/5 trit., 2/3 baud.) savo sąskaitoje.
Nulgaėtojų gretose rezultatyviausias buvo Umoja Gibsonas su 18 taškų (5/5 dvit., 2/5 trit., 2/5 baud.).
„Cedevita Olimpija“: Umoja Gibsonas 18, Aleksejus Nikoličius 15, Dewayne'as Stewartas 11.
„Crvena zvezda“: Semi Ojeleye 18, Urošas Plavšičius 15, Codi Milleris-McIntyre'as 14.
