D. Motiejūno klubas trečią kartą suklupo Adrijos lygoje

Lietuvis per 11 minučių aikštelėje pelnė 2 taškus (1/1 dvit.), atkovojo 4 kamuolius ir surinko 2 naudingumo balus.
Svečių gretose labiausiai išsiskyrė Semi Ojeleye su 18 taškų (2/4 dvit., 4/5 trit., 2/3 baud.) savo sąskaitoje.
Nulgaėtojų gretose rezultatyviausias buvo Umoja Gibsonas su 18 taškų (5/5 dvit., 2/5 trit., 2/5 baud.).
„Cedevita Olimpija“: Umoja Gibsonas 18, Aleksejus Nikoličius 15, Dewayne'as Stewartas 11.
„Crvena zvezda“: Semi Ojeleye 18, Urošas Plavšičius 15, Codi Milleris-McIntyre'as 14.
Belgrado Crvena ZvezdaLiublianos OlimpijaDonatas Motiejūnas
