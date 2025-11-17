Košmaras tęsiasi: D. Saboniui ir „Kings“ – dar vienas skaudus antausis

„Kings“ išvykoje 110:123 (24:36, 35:31, 26:28, 25:28) nusileido „San Antonio Spurs“ (9/4) krepšininkams.
Maža to, šeimininkai šiame mače rungtyniavo be ryškiausios savo žvaigždės prancūzo Victoro Wembanyamos.
D.Sabonis pralaimėjimu pažymėtame mače užfiksavo dvigubą dviženklį – įmetė 17 taškų (7/13 dvit., 0/1 trit., 3/4 baud.) ir atkovojo 13 kamuolių.
Prie jų lietuvis pridėjo 5 rezultatyvius perdavimus ir 3 perimtus kamuolius.
Nugalėtojus į pergalę vedė praeityje „Kings“ gretose rungtyniavęs De'Aaronas Foxas. Jis pelnė 28 taškus ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų.
„San Antonio Spurs“: De'Aaronas Foxas 28, Harrisonas Barnesas 20, Devinas Vassellis 16, Keldonas Johnsonas 14.
„Sacrmento Kings“: DeMaras DeRozanas 27, Dennisas Schroederis 22, Domantas Sabonis 17.
