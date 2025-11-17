M. Buzeliui teko išgyventi neeilinę kovą – nugalėtoją išaiškino net du pratęsimai ir 297 taškų drama

Nugalėtoją išaiškino tik dviejų pratęsimų drama, o joje pranašesni buvo „Jazz“ krepšininkai, kurie palaužė varžovus 147:150 (33:33, 37:28, 28:33, 29:33, 9:9, 11:14).
M.Buzelis šiose rungtynėse įmetė 18 taškų (5/8 dvit., 2/5 trit., 2/3 baud.) ir atkovojo 6 kamuolius, tiesa, lietuvis antrajame pratęsime aikštę turėjo palikti priverstinai, nes taisykles buvo pažeidęs šešis kartus.
Įspūdingą šou nugalėtojų gretose surengė net 47 taškus suvertęs suomis Lauri Markkanenas, bet net ir jis nebuvo pagrindinis mačo herojus.
Akistatos pabaigoje visų prožektorių šviesos krypo į Keyonte George'ą.
„Utah Jazz“ gynėjas antrojo pratęsimo paskutinėmis sekundėmis pataikė rezultatą persvėrusį tolimą metimą ir išplėšė savo komandai pergalę.
Iš viso K.George'as rungtynes užbaigė savo kraityje turėdamas 33 taškus.
„Utah Jazz“: Lauri Markkanenas 47, Keyonte George'as 33, Isaiah Collier ir Brice'as Sensabaughas po 16.
„Chicago Bulls“: Coby White'as 27, Joshas Giddey 26, Nikola Vučevičius 21, Matas Buzelis ir Ayo Dosunmu po 18.
Matas BuzelisChicago BullsUtah Jazz
Rodyti daugiau žymių