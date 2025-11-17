M. Jamesas tiesiog pasiuto – nevaldydamas emocijų užsipuolė teisėją

Ketvirtojo kėlinio metu aikštėje užvirė emocijos, o jų centre atsidūrė „Monaco“ klubo lyderis Mike'as Jamesas.
Nepatenkintas teisėjų sprendimais gynėjas nusprendė užsipulti vieną iš arbitrų – įkaitusį gynėją skubėjo raminti jo komandos draugai.
Vis dėlto pats M.Jamesas vis tiek nenurimo, o to pasėkoje buvo priimtas sprendimas išvaryti krepšininką iš aikštės.
Palikdamas ją amerikietis išsiliejo ant reklaminio stendo, kurį atakavo spirdamas krepšinio kamuolį.
Pasibaigus mačui M.Jamesas nusprendė pasisakyti ir socialinėje erdvėje.
„Sukčiavo ir vis tiek pralaimėjo“, – trumpai rėžė jis.
M.Jamesas sekmadienio rungtynėse pasižymėjo pelnydamas 16 taškų.