SportasKrepšinis

Iš R. Milašiaus lūpų – mįslė apie galimą „Wolves“ sugrįžimą į Lietuvos krepšinio lygą

2025 m. lapkričio 18 d. 13:30
Lrytas Premium nariams
Lietuvos krepšinio žemėlapyje trumpai blykstelėjęs, bet greitai užgesęs Vilniaus „Wolves“ klubas gali vėl sugrįžti į nacionalinio čempionato kovas.
Daugiau nuotraukų (13)
Remigijus MilašiusLrytas PremiumLietuvos krepšinio lyga (LKL)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.