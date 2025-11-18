Izraelyje – P. Motiejūno vizitas: priims galutinį sprendimą

Kaip skelbia „Israel Hayom“ žurnalistas Tomeras Givati, trečiadienį, lapkričio 19 d., Eurolygos generalinis direktorius Paulius Motiejūnas bei Europos taurės generalinis direktorius Diego Guillenas lankysis Izraelio sostinėje Tel Avive.
Eurolygos atstovai Tel Avive praleis dvi dienas. Bus rengiami susitikimai su Tel Avivo „Maccabi“ ir Tel Avivo „Hapoel“ atstovais, teisėsaugos ir valdžios įstaigų pareigūnais.
Nors prieš tai Eurolyga buvo paskelbusi, kad aukščiausio lygio krepšinis grįš į Izraelį, šis sprendimas buvo tik preliminarus. Šio vizito tikslas – priimti galutinį sprendimą.
Jeigu bus nuspręsta, kad krepšinis į Tel Avivą grįžta po dvejų metų pertraukos, jau gruodžio 4 dieną Izraelio sostinės „Menora Mivtachim“ arenoje „Hapoel“ komanda priims Vilerbano ASVEL, o tą pačią dieną Jeruzalėje vietos „Hapoel“ susitiks su Venecijos „Umana Reyer“ ekipa.
Po pirminio sprendimo grįžti į Izraelį viešai pasigirdo prikaištų tiek iš Ispanijos, tiek ir iš Turkijos organizacijų, o „Valencia Basket“ vyr. treneris Pedro Martinezas viešai socialiniuose tinkluose susikivirčijo su Tel Avivo „Hapoel“ savininku Oferu Yannay'umi, už ką pastarajam Eurolyga vėliau skyrė baudą.
Paulius MotiejūnasTel Avivo MaccabiTel Avivo Hapoel
