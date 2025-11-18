Izraelyje – P. Motiejūno vizitas: priims galutinį sprendimą

Eurolyga 2025
2025-11-13
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
74
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
68
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
91
„Monaco“
„Monaco“
79
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
„Valencia“
„Valencia“
86
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
77
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Rungtynių statistika
2025-11-13
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
83
Rungtynių statistika
2025-11-14
18:00
BC Dubai
BC Dubai
95
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-11-14
19:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
72
Rungtynių statistika
2025-11-14
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
88
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Rungtynių statistika
2025-11-14
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
88
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
Rungtynių statistika
2025-11-14
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
88
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
81
Rungtynių statistika
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Izraelyje – P. Motiejūno vizitas: priims galutinį sprendimą

2025 m. lapkričio 18 d. 11:31
Lrytas.lt
Po dvejų metų pertraukos Eurolygos rungtynės gali sugrįžti į Izraelį. Kad būtų priimtas galutinis sprendimas, Eurolygos atstovai keliaus į neseniai karo niokotą šalį.
Kaip skelbia „Israel Hayom“ žurnalistas Tomeras Givati, trečiadienį, lapkričio 19 d., Eurolygos generalinis direktorius Paulius Motiejūnas bei Europos taurės generalinis direktorius Diego Guillenas lankysis Izraelio sostinėje Tel Avive.
Eurolygos atstovai Tel Avive praleis dvi dienas. Bus rengiami susitikimai su Tel Avivo „Maccabi“ ir Tel Avivo „Hapoel“ atstovais, teisėsaugos ir valdžios įstaigų pareigūnais.
Nors prieš tai Eurolyga buvo paskelbusi, kad aukščiausio lygio krepšinis grįš į Izraelį, šis sprendimas buvo tik preliminarus. Šio vizito tikslas – priimti galutinį sprendimą.
Jeigu bus nuspręsta, kad krepšinis į Tel Avivą grįžta po dvejų metų pertraukos, jau gruodžio 4 dieną Izraelio sostinės „Menora Mivtachim“ arenoje „Hapoel“ komanda priims Vilerbano ASVEL, o tą pačią dieną Jeruzalėje vietos „Hapoel“ susitiks su Venecijos „Umana Reyer“ ekipa.
Po pirminio sprendimo grįžti į Izraelį viešai pasigirdo prikaištų tiek iš Ispanijos, tiek ir iš Turkijos organizacijų, o „Valencia Basket“ vyr. treneris Pedro Martinezas viešai socialiniuose tinkluose susikivirčijo su Tel Avivo „Hapoel“ savininku Oferu Yannay'umi, už ką pastarajam Eurolyga vėliau skyrė baudą.
Paulius MotiejūnasTel Avivo MaccabiTel Avivo Hapoel
