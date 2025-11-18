M. Buzelis pranoko J. Valančiūną, o „Bulls“ nutraukė ilgą „Nuggets“ pergalių seriją

Denverio komanda likus 1,7 sekundės dar turėjo šansą išplėšti pergalę, tačiau Nikola Jokičiaus tritaškis beveik nuo aikštės vidurio tikslo nepasiekė.
Šia pergale „Bulls“ nutraukė penkių iš eilės pralaimėjimų seriją. Tuo tarpu „Nuggets“ tai buvo pirmoji nesėkmė po 7 iš eilės pergalių.
Asmeninę lietuvių dvikovą rungtynėse laimėjo Matas Buzelis. 21-erių lietuvis per pirmąjį kėlinį pelnė 9 taškus, o susitikimą baigė per 29 aikštelėje praleistas minutes pelnęs 13 taškų (3/9 dvit., 2/5 trit., 1/1 baud.), atkovojęs 4 kamuolius, atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus, išdalinęs 2 blokus ir kartą suklydęs bei dukart prasižengęs.
J. Valančiūnas aikštelėje pasirodė viso labo penketą minučių, per kurias pelnė 2 taškus (0/1 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius bei po kartą suklydo ir prasižengė.
„Nuggets“ pasiekti aštuntosios iš eilės pergalės nepadėjo ir dar vienas įspūdingas N. Jokičiaus pasirodymas – serbas surinko 36 taškų, 18 atkovotų kamuolių ir 13 rezultatyvių perdavimų trigubą dublį.
Įdomu tai, kad pergalę „Bulls“ komandai atnešė didžiąja dalimi atsarginiai žaidėjai. Visų penkių Čikagos ekipos startinio penketo žaidėjų plius-minus vidurkis yra neigiamas, o aukščiausias skaičius iš jų – -11. Tuo pat metu visų šešių nuo atsarginių suolelio kilusių „Bulls“ žaidėjų ši statistinė eilutė yra teigiama, t.y. jiems būnant aikštelėje jų atstovaujama komanda įmetė daugiau taškų nei varžovai.
Šioje kategorijoje išsiskyrė gynėjas Ayo Dosunmu, per 26 minutes pelnęs 21 tašką ir fiksavęs net +25 plius-minus rodiklį.
