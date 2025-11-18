N. Williamsas-Gossas įvardino žalgirietį, su kuriuo viename kambaryje neištvertų nė pusvalandžio

Su krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku apie savo karjerą pasakojęs žalgirietis ne tik dalijosi istorijomis, bet ir sužaidė įvairius situacijų žaidimus. Viename iš jų – krepšininkui teko skirtingoms situacijoms pasirinkti vieną iš komandos draugų.
„Su kuo ilgai galėtum išbūti viename kambaryje, kad neišprotėtum?“, – tokį pirmą klausimą gavo krepšininkas.
„Su Arnu. Manau, kad greitai rastume kokį gilų pokalbį“, – atsakė amerikietis.
„O kaip su Mosesu?“, – vėl buvo paklaustas N.Williamsas-Gossas.
„Su juo neišbūčiau ir 30 minučių“, – juokėsi krepšininkas.
Žalgirietis skirtingoms situacijoms turėjo pasirinkti komandos draugą, kuriam patikėtų pasaugoti savo vaikus, leisti kirpti plaukus ar žaisti videožaidimus. Krepšininko atsakymus į klausimus jau dabar galima išvysti „Žalgirio“ „YouTube“ kanale esančiame vaizdo klipe.
Pamatyti visą pokalbio su Nigeliu Williamsu-Gossu įrašą galima „Žalgiris Insider“ platformoje.
Nigelis Williamsas-GossasKauno ŽalgirisLietuvos krepšinio lyga (LKL)
