N. Williamsas-Gossas įvardino žalgirietį, su kuriuo viename kambaryje neištvertų nė pusvalandžio

Eurolyga 2025
2025-11-13
21:00
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
74
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
68
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
91
„Monaco“
„Monaco“
79
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
„Valencia“
„Valencia“
86
Rungtynių statistika
2025-11-13
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
77
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Rungtynių statistika
2025-11-13
22:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
83
Rungtynių statistika
2025-11-14
18:00
BC Dubai
BC Dubai
95
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-11-14
19:00
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
72
Rungtynių statistika
2025-11-14
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
88
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Rungtynių statistika
2025-11-14
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
88
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
Rungtynių statistika
2025-11-14
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
88
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
81
Rungtynių statistika
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Monaco“
„Monaco“
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
SportasKrepšinis

N. Williamsas-Gossas įvardino žalgirietį, su kuriuo viename kambaryje neištvertų nė pusvalandžio

2025 m. lapkričio 18 d. 09:15
Šį mėnesį vykęs „Žalgiris Insider“ Klubo narių susitikimas su Nigeliu Williamsu-Gossu renginį stebėjusiams sirgaliams tapo puikia proga smagiai praleisti vakarą.
Daugiau nuotraukų (13)
Su krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku apie savo karjerą pasakojęs žalgirietis ne tik dalijosi istorijomis, bet ir sužaidė įvairius situacijų žaidimus. Viename iš jų – krepšininkui teko skirtingoms situacijoms pasirinkti vieną iš komandos draugų.
„Su kuo ilgai galėtum išbūti viename kambaryje, kad neišprotėtum?“, – tokį pirmą klausimą gavo krepšininkas.
„Su Arnu. Manau, kad greitai rastume kokį gilų pokalbį“, – atsakė amerikietis.
„O kaip su Mosesu?“, – vėl buvo paklaustas N.Williamsas-Gossas.
„Su juo neišbūčiau ir 30 minučių“, – juokėsi krepšininkas.
Žalgirietis skirtingoms situacijoms turėjo pasirinkti komandos draugą, kuriam patikėtų pasaugoti savo vaikus, leisti kirpti plaukus ar žaisti videožaidimus. Krepšininko atsakymus į klausimus jau dabar galima išvysti „Žalgirio“ „YouTube“ kanale esančiame vaizdo klipe.
Pamatyti visą pokalbio su Nigeliu Williamsu-Gossu įrašą galima „Žalgiris Insider“ platformoje.
Nigelis Williamsas-GossasKauno ŽalgirisLietuvos krepšinio lyga (LKL)
Rodyti daugiau žymių

