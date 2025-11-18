Oficialiame FIBA Čempionų lygos puslapyje antradienį pasirodė atnaujintas visų 32 turnyre dalyvaujančių komandų reitingas.
Nė karto dar nelaimėjusiai Rimo Kurtinaičio treniruojamai Baku „Sabah“ buvo skirta 31-a vieta, o vietoj komandos vertinimo cituojami vienos oponentų komandos trenerio žodžiai, kad ši Azerbaidžano komanda nuolat tobulėja.
Apibūdinant Mareko Blaževičiaus atstovaujamą Bursos „Tofaš“ komandą, kuriai buvo skirta 14-a vieta, buvo pažymėta, kad komanda šiuo metu išgyvena ne pačią geriausią atkarpą, o buvo pralaimėti keturi susitikimai iš pastarųjų penkių.
Vilniaus „Rytui“ atiteko devintoji vieta – antra aukščiausia iš visų bent vieną pralaimėjimą pirmenybėse turinčių komandų. Viena vieta aukščiau buvo reitinguojama tik Berlyno ALBA.
Kalbant apie „Rytą“ visas dėmesys buvo skiriamas komandos naujokui Jerrickui Hardingui, vidutiniškai renkančiam po 25 taškus (geriausias rezultatas lygoje) ir po 22,5 naudingumo balo per rungtynes:
„Klausykite, nes mes to nekartosime dukart: Jerrickas Hardingas yra geriausias dalykas, kas nutiko „Rytui“ per ilgą laikotarpį. Nenustebkite, jei jis laimės patį svarbiausią individualų sezono trofėjų, ypač jei „Rytas“ pasieks ketvirtfinalį ar finalo ketvertą.
Jie turi įrankius tai padaryti. Jų daugiau nei pakanka, kai šis vaikinas gali per 21 minutę sumesti 30 taškų. Vienas žodis: MVP.“
Roko Giedraičio Tenerifės „La Laguna“ – penkta, o Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovaujamas Atėnų AEK klubas atsidūrė antroje reitingo vietoje. Pirmas – Stambulo „Galatasaray“, potencialiai galintis tapti Vilniaus „Ryto“ varžovu kitame etape.
Antradienio vakarą „Rytas“ Varšuvoje stoja į kovą prieš vietos „Legia. Pergalė vilniečiams užtikrintų pirmą vietą grupėje.
Rungtynių pradžia – 19:30 val.
Visas FIBA reitingas:
- Stambulo „Galatasaray“
- Atėnų AEK
- „Elan Chalon“
- Badalonos „Juventut“
- Tenerifės „La Laguna“
- Las Palmo „Gran Canaria“
- Malagos „Unicaja“
- Berlyno ALBA
- Vilniaus „Rytas“
- Trapanio „Shark“
- Szolnoko „Olajbanyasz“
- Holono „Hapoel“
- Varšuvos „Legia“
- Bursos „Tofaš“
- Levicės „Patrioti“
- Patrų „Promitheas“
- Suboticos „Spartak“
- „Cholet Basket“
- „Wurzburg Baskets“
- Mersino MSK
- Kardicos „Iaponiki“
- Nymburko ERA
- Trento „Pallacanestro“
- Aleksandrovaco „Igokea“
- Lisabonos „Benfica“
- Le Mano „Sarthe Basket“
- Heidelbergo „MLP Academics“
- Herzlijos „Bnei“
- „Bursaspor“
- Rygos VEF
- Baku „Sabah“
- Ostendės „Filou“