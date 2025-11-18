V. Wembanyama patyrė traumą: kyla rizika dėl vieno faktoriaus

Kaip praneša ESPN žurnalistas Shamsas Charania, V. Wembanyama patyrė blauzdos traumą ir „San Antonio Spurs“ komandai negalės padėti artimiausias kelias savaites.
Tomas Orsbornas ir „San Antonio Express-News“ teigia, kad 21-erių aukštaūgis bus pakartotinai testuojamas po dviejų-trijų savaičių. T. Orsbornas tikina, kad dėl pastarųjų sezonų įvykių, kai dėl blauzdos traumos skubant žaisti galiausiai buvo patirta sunki Achilo sausgyslės trauma, San Antonijaus komanda neketina proceso skubinti.
Jeigu „Spurs“ lyderis negalės žaisti tris savaites, jis per tą laiką praleis 12 rungtynių, o tai – grėsmė individualiems apdovanojimams, kurių pretendentas yra V. Wembanyama.
Prieš porą sezonų siekiant kovoti su žaidėjų ilsinimu NBA su nauja kolektyvine sutartimi priėmė pakitimą, kad žaidėjas turi sužaisti 65 rungtynes, kad galėtų pretenduoti į individualius apdovanojimus ir būti pasirinktas „Visų žvaigždžių“ rungtynėse.
Pagal dabartinę situaciją V. Wembanyama galės praleisti tik vos keletą rungtynių per visą likusį sezoną, jei siekia laimėti bent vieną individualų apdovanojimą.
Prancūzas yra pagrindinis kandidatas laimėti geriausio lygos gynybinio žaidėjo apdovanojimą ir taip pat yra laikomas vienu pretendentų MVP balsavime. Net neabejojama, kad jam esant sveikam V. Wembanyama bus vienas „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvių.
Teigiama, kad pats V. Wembanyama jaučiasi gerai, o „Spurs“ šioje situacijoje tik imasi atsargumo priemonių.
Debiutiniame savo sezone prieš porą metų V. Wembanyama sužaidė 71 rungtynes ir buvo pripažintas metų naujoku, liko antras geriausio gynybinio žaidėjo rinkimuose bei buvo išrinktas į geriausių gynėjų pirmąjį penketuką.
Antraisiais – 2024-25 m. – metais prancūzas nebaigė sezono dėl jo petyje vasario mėnesį atrasto kraujo krešulio.