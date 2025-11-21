SportasKrepšinis

„Juventus“ komandos vadovui skirta keturženklė bauda už komentarus apie J. Vainauską

2025 m. lapkričio 21 d. 18:25
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK), išnagrinėjusi Jono Vainausko skundą dėl viešų Eimanto Skersio pasisakymų, priėmė sprendimą skirti E. Skersiui 1072 Eur baudą už Etikos ir drausmės kodekso pažeidimus.
Komisija nustatė, kad 2025-09-25 tiesioginės transliacijos metu išsakyti E. Skersio komentarai pareiškėjo atžvilgiu buvo įžeidžiantys, žeminantys ir prieštaraujantys garbingo elgesio bei pagarbos principams. Komisijos vertinimu, šie pasisakymai diskredituoja krepšinio bendruomenę ir pažeidžia oficialiems asmenims keliamus etikos standartus.
Sprendimu konstatuota, kad E. Skersis pažeidė Kodekso nuostatas, susijusias su pagarba asmeniui, garbingu elgesiu ir krepšinio įvaizdžio saugojimu. Atsižvelgus į pažeidimo pobūdį ir aplinkybes, komisija skyrė 75 proc. maksimalios baudos – 1072 Eur.
Sprendimą priėmė komisijos pirmininkas Tomas Jasevičius ir nariai Andrius Būdvytis, Laimonas Kisielius bei Dalius Ubartas.
