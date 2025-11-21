Chaosas Italijoje: prieš krepšinio rungtynes – ašarinės dujos, tūkstantinė minia ir vandens patrankos

Dar savaitės pradžioje buvo baiminamasi protestų. Miesto policijos vadovybė iš pradžių norėjo, kad rungtynės būtų nukeltos, tačiau galiausiai persigalvojo ir patikino, kad saugumas atvykstančiai Tel Avivo komandai bus užtikrintas.
Kitądien kilo nesantaika miesto valdžioje, kai nevykdyti Eurolygos dvikovos pareikalavo miesto meras. Vis dėlto „Virtus“ ir „Maccabi“ susitikimas įvyko.
Likus porai valandų iki rungtynių Bolonijos miesto centre išsirikiavo, kaip teigia policija, virš 5 tūkstančių žmonių, susivienijusių po vienu šūkiu: „Blocchiamo tutto“ (liet. užblokuokime viską).
Pagrindinis protesto tikslas – parodyti, kad Izraelio atliekami veiksmai Gazos ruože Bolonijos gyventojams yra nepriimtini. Proteste buvo matyti daug Palestinos vėliavų ir šūkių prieš Izraelį.
Žygiuojant link „PalaDozza“ arenos, kur vyko rungtynės, prasidėjo neramumai.
Protestuotojai į policijos pareigūnus pradėjo svaidyti stiklinius butelius, kiaušinius, mėtyti dūmų bombas, šaudyti fejerverkus.
Apie 500 policijos pareigūnų naudojo ašarines dujas ir vandens patrankas, kad numalšintų konfliktus.
Protestai nurimo apie 21 valandą vietos laiku.
Rungtynes rezultatu 99:89 laimėjo savų sirgalių palaikoma Bolonijos „Virtus“ komanda, išliekanti vienintele ekipa Eurolygoje, pasiekusia pergalę visose namų dvikovose.