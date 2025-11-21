Chaosas Italijoje: prieš krepšinio rungtynes – ašarinės dujos, tūkstantinė minia ir vandens patrankos

Eurolyga 2025
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
52
„Monaco“
„Monaco“
84
Rungtynių statistika
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
103
BC Dubai
BC Dubai
82
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
83
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
105
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
100
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
SportasKrepšinis

Chaosas Italijoje: prieš krepšinio rungtynes – ašarinės dujos, tūkstantinė minia ir vandens patrankos

2025 m. lapkričio 21 d. 22:59
Lrytas.lt
Eurolygos dvyliktojo turo rungtynės tarp Bolonijos „Virtus“ ir Tel Avivo „Maccabi“ į Italiją atnešė žymiai daugiau nei tik krepšinį – rungtynės buvo pažymėtos daugiatūkstantiniu protestu, iššaukusiu griežtą policijos reakciją ir susidūrimus su teisėsauga.
Dar savaitės pradžioje buvo baiminamasi protestų. Miesto policijos vadovybė iš pradžių norėjo, kad rungtynės būtų nukeltos, tačiau galiausiai persigalvojo ir patikino, kad saugumas atvykstančiai Tel Avivo komandai bus užtikrintas.
Kitądien kilo nesantaika miesto valdžioje, kai nevykdyti Eurolygos dvikovos pareikalavo miesto meras. Vis dėlto „Virtus“ ir „Maccabi“ susitikimas įvyko.
Likus porai valandų iki rungtynių Bolonijos miesto centre išsirikiavo, kaip teigia policija, virš 5 tūkstančių žmonių, susivienijusių po vienu šūkiu: „Blocchiamo tutto“ (liet. užblokuokime viską).
Pagrindinis protesto tikslas – parodyti, kad Izraelio atliekami veiksmai Gazos ruože Bolonijos gyventojams yra nepriimtini. Proteste buvo matyti daug Palestinos vėliavų ir šūkių prieš Izraelį.
Žygiuojant link „PalaDozza“ arenos, kur vyko rungtynės, prasidėjo neramumai.
Protestuotojai į policijos pareigūnus pradėjo svaidyti stiklinius butelius, kiaušinius, mėtyti dūmų bombas, šaudyti fejerverkus.
Apie 500 policijos pareigūnų naudojo ašarines dujas ir vandens patrankas, kad numalšintų konfliktus.
Protestai nurimo apie 21 valandą vietos laiku.
Rungtynes rezultatu 99:89 laimėjo savų sirgalių palaikoma Bolonijos „Virtus“ komanda, išliekanti vienintele ekipa Eurolygoje, pasiekusia pergalę visose namų dvikovose.
ProtestasBolonijaItalija
