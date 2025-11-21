SportasKrepšinis

Dar vienas smūgis „Lietkabeliui“ – kapitonas nerungtyniaus labai ilgai

2025 m. lapkričio 21 d. 17:10
Lrytas.lt
Trečiadienį Europos taurės rungtynėse su Atėnų „Panionios“ traumą patyręs Panevėžio „Lietkabelio“ komandos kapitonas Vytenis Lipkevičius nerungtyniaus labai ilgai.
Kaip oficialiai pranešė klubas, dėl peties traumos V. Lipkevičius nerungtyniaus 5-6 mėnesius.
36-erių komandos kapitonas traumą patyrė susidūrimo su varžovu antrajame kėlinyje metu.
Šį sezoną Europos taurėje V. Lipkevičius vidutiniškai rinko po 4,9 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 5,7 naudingumo balo. Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) puolėjo skaičiai geresni: 5,5 taško, 2,7 atkovoto kamuolio ir 7 naudingumo balai per rungtynes.
Tai – jau trečioji trauma „Lietkabelio“ gretose. Šiuo metu dėl patirtų traumų taip pat komandai padėti negali amerikietis Trey'ys Drechselis, negalėsiantis žaisti visą sezoną, ir Nojus Radžius.
Tuo tarpu komandos lyderis Augustine'as Rubitas komandą turėtų palikti artimiausiu metu, nes yra pasiekęs susitarimą su komanda Ispanijoje.
