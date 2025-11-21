Kosminį amerikiečio pasirodymą sustabdęs „Olympiakos“ – vėl pergalingas

Eurolyga 2025
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
52
„Monaco“
„Monaco“
84
Rungtynių statistika
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
103
BC Dubai
BC Dubai
82
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
83
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
105
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
100
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
SportasKrepšinis

Kosminį amerikiečio pasirodymą sustabdęs „Olympiakos“ – vėl pergalingas

2025 m. lapkričio 21 d. 20:45
Lrytas.lt
Nors „Paris Basketball“ ekipos gynėjas Justinas Robinsonas surengė fantastišką individualų pasirodymą, jo pastangų pergalei pasiekti neužteko – Pirėjo „Olympiakos“ savų sirgalių akivaizdoje laimėjo rezultatu 98:86 (21:29, 37:20, 17:20, 23:17).
Rungtynėse dėl smulkios traumos nežaidė rezultatyviausias Eurolygos krepšininkas Nadiras Hifi. Jo vaidmenį puikiai perėmė Paryžiaus komandos amerikietis J. Robinsonas, per pirmajį kėlinį pataikęs net 6 tritaškius ir rungtynes baigęs savo sąskaitoje turėdamas 35 taškus (4/7 dvit., 7/10 trit., 6/6 baud.) ir 39 naudingumo balus.
Nugalėtojų ekipoje rezultatyviausias buvo Evanas Fournier, surinkęs 18 taškų (4/9 trit.). Tyleris Dorsey ir Tysonas Wardas pridėjo po 12 taškų.
Slogias rungtynes sužaidė komandos lyderis Saša Vezenkovas, iš 15 metimų pataikęs vos 4. Nors ir surinko 13 taškų, bulgaras dvikovą baigė turėdamas 6 naudingumo balus. Tai – blogiausias jo rezultatas per pastaruosius pusantrų metų.
Rungtynes žymiai geriau pradėjo svečiai iš Paryžiaus, po pirmojo ketvirčio jau pirmavę 8 taškų skirtumu (29:21). Vis dėlto „Olympiakos“ antrąjį kėlinį pradėjo spurtu 10:2 ir išlygino rezultatą (31:31).
Kiek vėliau sekė spurtas 13:1 ir Pirėjo ekipa jau kontroliavo rungtynes (47:39). Antrojoje susitikimo pusėje iniciatyvos Giorgo Bartzoko treniruojama komanda jau nebepaleido.
Francesco Tabellini auklėtiniai, Eurolygoje žaidžiantys vos antrąjį sezoną, per pastarąsias šešerias rungtynes pralaimėjo penkis kartus.
 
Pirėjo OlympiakosParis BasketballEurolyga

