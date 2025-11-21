Kosminį amerikiečio pasirodymą sustabdęs „Olympiakos“ – vėl pergalingas

Rungtynėse dėl smulkios traumos nežaidė rezultatyviausias Eurolygos krepšininkas Nadiras Hifi. Jo vaidmenį puikiai perėmė Paryžiaus komandos amerikietis J. Robinsonas, per pirmajį kėlinį pataikęs net 6 tritaškius ir rungtynes baigęs savo sąskaitoje turėdamas 35 taškus (4/7 dvit., 7/10 trit., 6/6 baud.) ir 39 naudingumo balus.
Nugalėtojų ekipoje rezultatyviausias buvo Evanas Fournier, surinkęs 18 taškų (4/9 trit.). Tyleris Dorsey ir Tysonas Wardas pridėjo po 12 taškų.
Slogias rungtynes sužaidė komandos lyderis Saša Vezenkovas, iš 15 metimų pataikęs vos 4. Nors ir surinko 13 taškų, bulgaras dvikovą baigė turėdamas 6 naudingumo balus. Tai – blogiausias jo rezultatas per pastaruosius pusantrų metų.
Rungtynes žymiai geriau pradėjo svečiai iš Paryžiaus, po pirmojo ketvirčio jau pirmavę 8 taškų skirtumu (29:21). Vis dėlto „Olympiakos“ antrąjį kėlinį pradėjo spurtu 10:2 ir išlygino rezultatą (31:31).
Kiek vėliau sekė spurtas 13:1 ir Pirėjo ekipa jau kontroliavo rungtynes (47:39). Antrojoje susitikimo pusėje iniciatyvos Giorgo Bartzoko treniruojama komanda jau nebepaleido.
Francesco Tabellini auklėtiniai, Eurolygoje žaidžiantys vos antrąjį sezoną, per pastarąsias šešerias rungtynes pralaimėjo penkis kartus.