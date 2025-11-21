Puikus T. Sedekerskio pasirodymas nutraukė „Baskonia“ pralaimėjimų seriją

Eurolyga 2025
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
52
„Monaco“
„Monaco“
84
Rungtynių statistika
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
103
BC Dubai
BC Dubai
82
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
83
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
105
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
100
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
SportasKrepšinis

Puikus T. Sedekerskio pasirodymas nutraukė „Baskonia“ pralaimėjimų seriją

2025 m. lapkričio 21 d. 21:15
Lrytas.lt
Praėjusią savaitę Eurolygoje Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ pralaimėjo abejas rungtynes, o vėliau nesėkmę patyrė ir Ispanijos ACB lygoje. Vis dėlto grįžus į tarptautinę areną šią seriją nutraukti pavyko – namie baskai 95:73 (14:26, 28:15, 25:18, 28:14) sutriuškino Miuncheno „Bayern“.
Daugiau nuotraukų (1)
T. Sedekerskis sužaidė vienas geriausių savo rungtynių šiame sezone. 27-erių Lietuvis per 20,5 minutės aikštelėje surinko 11 taškų (2/2 dvit., 2/4 trit., 1/1 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir dvikovą baigė turėdamas 20 naudingumo balų.
Pastarasis rodiklis – geriausias T. Sedekerskio pasiekimas šiame 2025-26 m. Eurolygos sezone.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Timothe Luwawu-Cabarrot, pelnęs 18 taškų. Marquisas Nowellas pridėjo 12 taškų, 8 rezultatyvius perdavimus ir 20 naudingumo balų.
„Bayern“ komandoje 14 taškų surinko Andreas Obstas, 13 – Justiniano Jessupo sąskaitoje. Tuo tarpu skambusis Miuncheno ekipas naujokas Spenceris Dinwiddie rungtynes baigė su 11 taškų (2/6 dvit., 1/4 trit., 4/4 baud.), 6 atkovotais kamuoliais ir 13 naudingumo balų.
 
Tai buvo ketvirtoji „Baskonia“ komandos pergalė savų sirgalių akivaizdoje per septynerias rungtynes. Išvykoje T. Sedekerskio atstovaujama ekipa dar nė karto Eurolygoje šį sezoną nelaimėjo.
Vitorijos BaskoniaTadas SedekerskisMiuncheno Bayern
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.