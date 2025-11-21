Puikus T. Sedekerskio pasirodymas nutraukė „Baskonia“ pralaimėjimų seriją

T. Sedekerskis sužaidė vienas geriausių savo rungtynių šiame sezone. 27-erių Lietuvis per 20,5 minutės aikštelėje surinko 11 taškų (2/2 dvit., 2/4 trit., 1/1 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir dvikovą baigė turėdamas 20 naudingumo balų.
Pastarasis rodiklis – geriausias T. Sedekerskio pasiekimas šiame 2025-26 m. Eurolygos sezone.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Timothe Luwawu-Cabarrot, pelnęs 18 taškų. Marquisas Nowellas pridėjo 12 taškų, 8 rezultatyvius perdavimus ir 20 naudingumo balų.
„Bayern“ komandoje 14 taškų surinko Andreas Obstas, 13 – Justiniano Jessupo sąskaitoje. Tuo tarpu skambusis Miuncheno ekipas naujokas Spenceris Dinwiddie rungtynes baigė su 11 taškų (2/6 dvit., 1/4 trit., 4/4 baud.), 6 atkovotais kamuoliais ir 13 naudingumo balų.
Tai buvo ketvirtoji „Baskonia“ komandos pergalė savų sirgalių akivaizdoje per septynerias rungtynes. Išvykoje T. Sedekerskio atstovaujama ekipa dar nė karto Eurolygoje šį sezoną nelaimėjo.
