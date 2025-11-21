Šaro vyrai toliau skina pergales: „Fenerbahce“ užgesino Belgrado pragarą

Eurolyga 2025
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
52
„Monaco“
„Monaco“
84
Rungtynių statistika
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
103
BC Dubai
BC Dubai
82
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
83
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
105
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
100
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
SportasKrepšinis

Šaro vyrai toliau skina pergales: „Fenerbahce“ užgesino Belgrado pragarą

2025 m. lapkričio 21 d. 21:00
Lrytas.lt
Iki dvyliktojo turo po 79,1 taško per rungtynes vidutiniškai rinkusi Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama Stambulo „Fenerbahce“ komanda Serbijos sostinėje penktadienį surinko net 99 ir išvykoje užtikrintai 99:87 (24:11, 32:28, 19:29, 24:19) įveikė Belgrado „Partizan“.
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynes Turkijos komanda praėjo įspūdingu spurtu 17:2 ir greitai nutildė įprastai itin triukšmingą Belgrado areną, o po pirmojo kėlinio komandas skyrė jau 13 taškų (24:11).
Paskutiniąją antrojo kėlinio minutę „Fenerbahce“ pranašumas siekė jau 19 taškų (56:37). Nors ketvirtajame kėlinyje Željko Obradovičiaus auklėtiniai atsilikimą sumažino ir iki 5 taškų (70:75), perimti rungtynių kontrolės Belgrado komandai nepavyko.
Įprastai puikiu komandos palaikymu pasižymintys „Partizan“ sirgaliai po finalinio švilpuko nušvilpė savo mylimą ekipą.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo suomis Mikaelis Jantunenas, pelnęs 19 taškų. 15 taškų pridėjo Wade'as Baldwinas, 14 – Tarikas Biberovičius, 12 – Bonzie Colsonas.
„Partizan“ komandoje sunkiai stabdomas buvo Sterlingas Brownas, surinkęs 27 taškus (8/9 dvit., 2/7 trit., 5/6 baud.) ir 26 naudingumo balus. Po ligos į rikiuotę grįžęs Tyrique'as Jonesas pelnė 18 taškų ir surinko 21 naudingumo balą.
Tai buvo ketvirtoji Š. Jasikevičiaus vadovaujamos komandos pergalė Eurolygoje iš eilės. Tuo tarpu „Partizan“ keturias pergales tėra pasiekusi per visus 12 turų.
Stambulo FenerbahceBelgrado PartizanŠarūnas Jasikevičius
Rodyti daugiau žymių

