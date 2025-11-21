Šaro vyrai toliau skina pergales: „Fenerbahce“ užgesino Belgrado pragarą

Rungtynes Turkijos komanda praėjo įspūdingu spurtu 17:2 ir greitai nutildė įprastai itin triukšmingą Belgrado areną, o po pirmojo kėlinio komandas skyrė jau 13 taškų (24:11).
Paskutiniąją antrojo kėlinio minutę „Fenerbahce“ pranašumas siekė jau 19 taškų (56:37). Nors ketvirtajame kėlinyje Željko Obradovičiaus auklėtiniai atsilikimą sumažino ir iki 5 taškų (70:75), perimti rungtynių kontrolės Belgrado komandai nepavyko.
Įprastai puikiu komandos palaikymu pasižymintys „Partizan“ sirgaliai po finalinio švilpuko nušvilpė savo mylimą ekipą.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo suomis Mikaelis Jantunenas, pelnęs 19 taškų. 15 taškų pridėjo Wade'as Baldwinas, 14 – Tarikas Biberovičius, 12 – Bonzie Colsonas.
„Partizan“ komandoje sunkiai stabdomas buvo Sterlingas Brownas, surinkęs 27 taškus (8/9 dvit., 2/7 trit., 5/6 baud.) ir 26 naudingumo balus. Po ligos į rikiuotę grįžęs Tyrique'as Jonesas pelnė 18 taškų ir surinko 21 naudingumo balą.
Tai buvo ketvirtoji Š. Jasikevičiaus vadovaujamos komandos pergalė Eurolygoje iš eilės. Tuo tarpu „Partizan“ keturias pergales tėra pasiekusi per visus 12 turų.
Stambulo FenerbahceBelgrado PartizanŠarūnas Jasikevičius
