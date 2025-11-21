Eurolyga 2025
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
52
„Monaco“
„Monaco“
84
Rungtynių statistika
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
103
BC Dubai
BC Dubai
82
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
83
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
105
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
100
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vieninteliai tokie Eurolygoje: masinių protestų pažymėtame mače – „Virtus“ pergalė Nežaidė Lonnie Walkeris

2025 m. lapkričio 21 d. 21:15
Bolonijos „Virtus“ ir toliau išlieka vienintele komanda, kol kas dar nepralaimėjusia namų rungtynių. Šį kartą Duško Ivanovičiaus auklėtiniai savų sirgalių akivaizdoje užtikrintai 99:89 (26:24, 30:21, 24:21, 19:23) nugalėjo Tel Avivo „Maccabi“.
Rungtynes ilgą laiką temdė nežinomybės šydas. Bolonijoje dėl rungtynių konfliktavo netgi vietinės institucijos: policija patikino, kad mačas nepaisant didžiulių protestų prieš Izraelį grėsmės gali vykti, tačiau miesto meras susitikimą prašė nukelti.
Kaip ir tikėtasi, prieš dvikovą Bolonijos miesto gatvėse nuaidėjo tūkstantiniai protestai prieš Izraelio veiksmus Gazos ruože. Policijai teko pasitelkti ašarines dujas, vandens patrankas, o į pareigūnus buvo mėtomi buteliai, kiaušiniai, dūmų bombos ir visokie kitokie daiktai.
Rungtynės vis dėlto buvo pradėtos, o jose užfiksuotas puikus „Virtus“ lyderio Carseno Edwardso pasirodymas. Amerikietis per beveik 25 minutes surinko 26 taškus (8/15 trit.) ir 20 naudingumo balų.
Rezultatyviausias pralaimėtojų gretose buvo puolėjas Marcio Santošas, surinkęs 19 taškų. Jeffas Dowtinas pridėjo 18 taškų.
Unikalią statistikos eilutę užfiksavo gynėjas Jimmy Clarkas, prametęs visus 6 mestus tritaškius ir rungtynes baigęs su 0 taškų savo sąskaitoje, tačiau atlikęs net 9 rezultatyvius perdavimus.
Bolonijos ekipai rungtynėse padėti negalėjo praėjusį sezoną Kauno „Žalgiryje“ rungtyniavęs serbas Alenas Smailagičius, dėl pėdos traumos nežaisiantis dar keletą savaičių. Taip pat nerungtyniavo ir gynėjas Brandonas Tayloras, patyręs raumens įplyšimą.
Tuo tarpu „Maccabi“ gretose nerungtyniavo vienas lyderių Jaylenas Hoardas, kurį pristabdė liga. Vis dar negali žaisti praėjusią savaitę prie komandos prisijungęs Iffe Lundbergas, persikėlęs iš Belgrado „Partizan“. Nerungtyniavo ir puolėjas TJ Leafas bei Lietuvos krepšinio fanams puikiai pažįstamas Lonnie Walkeris.
Apie tai, kad L. Walkeris gali į aikštelę neišbėgti, skelbta nebuvo, todėl po rungtynių „Maccabi“ vyr. treneris Odedas Kattašas buvo paprašytas paaiškinti, kodėl gynėjas nerungtyniavo.
„Lonnie šią savaitę, gal 10 dienų nesitreniravo, todėl aš priėmiau sprendimą jo į aikštelę neleisti“, – aiškino treneris.
 
