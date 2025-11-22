„Ryto“ treneris G. Žibėnas išleidžia 8 krepšininkus į rinktines – turi prašymą

„Smagu taip užbaigti etapą prieš rinktinių langus. Dabar keli žaidėjai tikrai nusipelno poilsio – tai Jordanas Walkeris ir Simonas Lukošius.
Kiti aštuoni krepšininkai keliauja į keturias skirtingas nacionalines rinktines. Toks tas mūsų langas. Jaunimas tuo metu dirbs su antra komanda“, – tikino G.Žibėnas
2027-ųjų FIBA pasaulio čempionato atrankos „langui“ „Ryto“ sudėtis gerokai išretės. Klubas turės išleisti į įvairias rinktines net 8 žaidėjus.
Prie Rimo Kurtinaičio vedamos Lietuvos rinktinės prisijungs Artūras Gudaitis, Gytis Radzevičius, Ignas Sargiūnas, Gytis Masiulis ir Martynas Paliukėnas.
Tuo tarpu Jerrickas Hardingas atstovaus Lenkijai, Kay’us Bruhnke – Vokietijai, o Jacobas Wiley – Šiaurės Makedonijos nacionalinei komandai.
„Svarbiausia – likti sveikiems po rinktinių langų. Nes rimta sezono dalis dar prieš akis“, – viltingai kalbėjo G. Žibėnas.
Vilniaus RytasGiedrius ŽibėnasArūnas Gudaitis
