Dramatiška Kupiškio pergalė RKL savaitės rungtynėse ir Tauragę paskandinęs M. Stašelio metimas

Dramatiška Kupiškio pergalė savaitės rungtynėse
Šį šeštadienį Vilniuje sužaistos septintojo turo A diviziono savaitės rungtynės, kuriose susitiko turnyrinės lentelės gale esančios komandos – „Kupiškis“ (3/7) ir Vilniaus „Ryto–MRU“ (0/9).
Po atkaklios kovos 85:83 (18:13, 16:26, 25:18, 26:26) pergalę iškovojo Kupiškio komanda, palikusi „Ryto–MRU“ ekipą be pergalių.
Pirmame kėlinyje užtikrinčiau atrodė kupiškiečiai, kurie įpusėjus kėliniui laikėsi priekyje (18:9). Vis dėlto šeimininkai, pasinaudoję varžovų klaidomis, netrukus perėmė rungtynių kontrolę (30:22), o Kupiškio ekipa iki pat ilgosios pertraukos buvo priversta vytis.
Antrą kėlinį spurtu 13:2 pradėję kupiškiečiai susigrąžino anksčiau turėtą pranašumą (47:42), tačiau šaltas dušas nesutrikdė vilniečių – jie liko kovoje ir neleido varžovams pabėgti. Lemiamas ketvirtis virto tikra drama: likus žaisti 1 minutę šeimininkus tritaškiu į priekį išvedė K. Snitka (83:80), tačiau Kupiškio herojumi tapęs P. Blieka pataikė du svarbius metimus ir išvedė svečius į priekį (85:83). „Rytas–MRU“ dar turėjo 7 sekundes paskutinei atakai, bet V. Mėškėlos metimas tikslo nepasiekė.
Įspūdingą pasirodymą Kupiškio gretose surengė Ernestas Umbra, kuris per 28 minutes pelnė 25 taškus (2/2 dvit., 5/9 trit., 6/8 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 35 naudingumo balus.
Vilniaus „Ryto–MRU“: Kornelijus Snitka 27 (11/12 baud., 27 naud.), Benas Biržinis 18 (7 atk. kam.). „Kupiškis“: Ernestas Umbra 25, Benas Ilevičius 21 (6 atk. kam., 4 rez. perd.), Paulius Blieka 15 (7 atk. kam.).
Pergalingas M. Stašelio metimas į Tauragės krepšį Sunkią, bet saldžią pergalę iškovojo Druskininkų „Akvilė“ (5/6), kuri svečiuose po dramatiškos kovos 94:91 (23:29, 29:22, 25:6, 17:34) įveikė „Tauragės“ (6/3) komandą.
Pirmoje rungtynių pusėje vyko atkakli kova – komandos nuolat keitėsi pirmaujančių vaidmenimis. Visgi S. Markaus tritaškis leido druskininkiečiams prieš pertrauką turėti minimalią persvarą (52:51).
Po ilgosios pertraukos svečiai užsikūrė ir sužaidę penkių minučių atkarpą 22:2 susikrovė triuškinantį pranašumą (77:57). Nors atrodė, kad nugalėtojas jau aiškus, tauragiškiai nepasidavė ir likus žaisti 2 minutes komandas beskyrė vos 7 taškai (87:80). Likus 23 sekundėms svarbų tritaškį pataikė B. Urbanavičius, išvedęs Druskininkus į priekį (91:88), tačiau po minutės pertraukėlės M. Šeputis rezultatą išlygino. Galutinį žodį tarė M. Stašelis – likus 2 sekundėms pataikęs sudėtingą tolimą metimą (94:91) jis uždarė rungtynes.
Fenomenalų pasirodymą surengė Mantvydas Stašelis – per 34 minutes jis pelnė 34 taškus (10/12 dvit., 3/5 trit., 5/7 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 39 naudingumo balus.
„Tauragė“: Martynas Šeputis 23 (4/4 trit.), Gvidas Galinauskas 22 (7 atk. kam.), Justas Vazalis 13 (5 atk. kam.), Redas Jakubauskas 10. Druskininkų „Akvilė“: Mantvydas Stašelis 34, Benius Urbanavičius 13 (10 atk. kam.), Aistis Lukoševičius (5 atk. kam.) ir Lukas Bankieta (3/5 dvit.) – po 12.
Po dviejų pralaimėjimų atsitiesusi Šilalė Užtikrintą pergalę svečiuose iškovojo Šilalės „Lūšies“ (7/4) komanda, 86:65 (25:9, 21:19, 23:18, 17:19) sutriuškinusi Joniškio „Delikateso“ (4/6) ekipą.
Slogiai rungtynes pradėję joniškiečiai niekaip nesugebėjo sustabdyti varžovų puolimo (21:8). Antrajame kėlinyje situacija nesikeitė – „Lūšies“ ekipa toliau kontroliavo rungtynes, o po D. Šimaičio taškų svečiai jau turėjo solidų pranašumą (46:26).
Antroji susitikimo dalis tapo formalumu – šilaliečiai nemažino tempo ir ramiai užfiksavo pergalę.
Daugiausiai problemų šeimininkams kėlė Šilalės gretose dominavęs Tomas Zelenskij. Jis per 28 minutes pelnė 21 tašką (8/13 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 25 naudingumo balus.
Joniškio „Delikatesas“: Egitas Latanauskas 14 (2/3 trit.), Naglis Rutkauskas 12 (5/6 dvit.), Ignas Byatutas 11 (6 atk. kam.). Šilalės „Lūšis“: Tomas Zelenskij 21, Domantas Šimaitis 15 (5/9 trit.), Valdas Vasylius 12 (12 atk. kam.), Gvidas Kačiušis 10 (5 atk. kam.).
Pralaimėjimo skonio vis dar nepatyrę klaipėdiečiai Lengvą pergalę B diviziono C grupėje pasiekė Klaipėdos „VKKM–Neptūno“ (5/0) jaunimas, savo sirgalių akivaizdoje 94:68 (26:19, 19:19, 29:10, 20:20) nepalikęs vilčių „Panevėžio“ (1/4) ekipai.
Pirmoje rungtynių pusėje panevėžiečiai laikėsi arti varžovų (31:26), o antrojo kėlinio viduryje net buvo išsiveržę į priekį (35:34). Tačiau kėlinio pabaigoje klaipėdiečiai sužaidė atkarpą 8:0 ir į ilgąją pertrauką išėjo pirmaujantys (45:38).
Po pertraukos šeimininkai visiškai perėmė rungtynių kontrolę ir, sustabdę varžovų puolimą, susikrovė triuškinantį pranašumą (72:48). Panevėžiečiai atsitiesti taip ir nesugebėjo.
Klaipėdos komandą į pergalę vedė Arnas Erlickis, vos per 23 minutes pelnęs 20 taškų (10/13 dvit., 0/1 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir surinkęs 31 naudingumo balą.
Klaipėdos „VKKM–Neptūnas“: Arnas Erlickis 20, Vitoldas Gavėnia 14 (5 atk. kam., 3 rez. perd.). „Panevėžys“: Laurynas Virkštis 21 (4/4 baud., 7 atk. kam.), Rokas Breivė 15 (7/12 dvit.), Aretas Vitkevičius 13.
Kiti rezultatai:
A divizionas
LCC Tarptautinis Universitetas (7/2) 88:71 Prienų „Tikodenta“ (5/5)
Akmenės raj. sporto centras (3/7) 77:97 „Biržai“ (5/5)
B divizionas
Alytaus sporto centras (0/6) 68:83 Prienų „SC – Pauresta“ (4/2)
Vytauto Didžiojo universiteto sporto studijos (3/4) 83:68 Kauno „Žalgiris – Nordclinic“ (2/4)
Lazdijų „Briedis-Pietų Megrame“ (3/3) 91:62 Varėnos „Glassbee – KRS“ (0/6)