Karjeros sezoną Šiauliuose žaidžiantis O. Pleikys: „Trūksta svarbiausio dalyko – pergalių“

Slogi kol kas ir ši savaitė, kuri šiauliečiams prasidėjo Citadele KMT pirmojo etapo priešpaskutiniuoju maču su Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“. Išvyka į Lietuvos vidurį baigėsi skaudžia nesėkme 78:83.
Dar skaudesnė ji dėl dabar turnyrinėje lentelėje susiklosčiusios padėties, kuomet viena pergalė ar pralaimėjimas gali smarkiai pagerinti ar pabloginti poziciją prieš ketvirtfinalio etapą. Be to, šiauliečiai pralaimėjo didesniu taškų skirtumu nei kad buvo įveikę kėdainiečius pirmajame rate (95:92).
Su LKL.lt kalbėjęs „Šiaulių“ puolėjas Oskaras Pleikys pasidalijo mintimis apie nesėkmingą trečiadienio vakarą Kėdainiuose.
„Manau, ta mūsų rotacija buvo labai trumpa, – vieną esminių pralaimėjimo priežasčių įvardijo žaidėjas. – Aišku, čia ne pasiteisinimas – vis tiek visi esame patenkinti tuo, kad daug žaidžiame. Turime kovoti, kad ir kiek mūsų yra. Turime žaisti tas rungtynes. Manau, tas nusiteikimas pirmoje pusėje buvo labai prastas, ir tai galiausiai neleido laimėti rungtynių.
Atvažiavome šiek tiek užmigę. Atrodo, išvykas šiais metais apskritai labai blogai žaidžiame. Jose labai jau slogiai pradedame pirmus kėlinius ir po to būna per sunku sugrįžti į rungtynes. Tenka kovoti, atrandame tas jėgas antroje pusėje, bet jau būna per vėlu, nes varžovai būna per toli pabėgę ir mums nebeužtenka jėgų sugrįžimui.“
24-erių krepšininkas sugrįžo ir prie išretėjusios rotacijos temos. Pastaruoju metu šiauliečiams nepadeda ne tik Siimas-Sanderis Vene, bet ir Cedricas Hendersonas. Neseniai išvykusį Jordaną Browną ką tik pakeitė bosnis Stefanas Simaničius.
Problemos komandos rikiuotėje daro įtaką ir treniruočių proceso kokybei, teigia O. Pleikys.
„Trūksta tų dešimties žaidėjų treniruotėse ir gerų treniruočių. Jas dažniausiai darome aštuoniese ir gaunasi didelis tempas. Kokybės nedaug. Žaidėjai galbūt šiek tiek pavargę ir tos traumos atsiranda. Traumingumas dabar yra didelė problema ir pas mus. Ligos, traumos – labai sunkiai su tuo kovojame“, – komandos tobulėjimą ribojantį veiksnį pakomentavo „Šiaulių“ atstovas.
Asmeniškai O. Pleikiui šis mačas susiklostė ne taip ir blogai. Jo statistinėje eilutėje – solidūs skaičiai: 16 taškų (4/7 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.), 3 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, perimtas kamuolys ir 14 naudingumo balų.
Vis tik jis į savo situaciją žvelgia savikritiškai ir priima komandai išsakytas trenerio pastabas – spaudos konferencijoje strategas, paklaustas, ką pasakė savo žaidėjams, teigė išreiškęs nusivylimą žaidėjais ir jų profesionalumu bei atsiprašė aistruolių ir organizacijos, jog jiems teko stebėti šį „košmarą“.
„Pirmą pusę žaidžiau labai prastas rungtynes ir antrosios rungtynių pusės nepavadinčiau labai gera. Gal įkrito pora metimų, bet nusiteikimas buvo tikrai ne toks, kokio reikėjo rungtynėms laimėti. Mano geras žaidimas daug neduoda, jeigu komanda nelaimi. Pirma reikia pergalės, o tada kalbėti apie kažkokius individualius pasiekimus“, – sakė puolėjas.
Sezone prabėgus jau keliems mėnesiams, O. Pleikys džiaugiasi galimybe semtis patirties ir išminties iš daugelį metų NBA praleidusiu ir su Lietuvos rinktine tris medalius iškovojusiu D. Songaila. 47-erių specialistas auklėtiniui, žaidžiančiam toje pačioje pozicijoje, negaili patarimų ir kol kas palieka puikų įspūdį.
„Treneris buvo aukščiausio lygio krepšininkas. Daug patarimų sakyti nereikia, bet tie keli pasakymai, keli žodžiai labai įstringa atmintyje. Tu juos pasiimi, apgalvoji. Metimo forma, rankos išlaikymas ar kažkas kito – visa tai labai stringa ir padeda. Trenerio pasakojimai, kaip viskas vykdavo NBA, kaip treneriai kalbėdavo, elgdavosi, kaip žiūrėdavo į darbą. Manau, man, kaip jaunam žaidėjui, tokius dalykus klausytis ir iš tokių žmonių imti pavyzdį yra labai svarbu“, – savo trenerį gyrė auklėtinis.
Didžiausią minučių vidurkį karjeroje šiuo metu turintis O. Pleikys fiksuoja geriausius skaičius daugelyje rodiklių: taškų (11,4), atkovotų kamuolių (5,7), naudingumo balų (13,1). O lyginant su pastaraisiais sezonais, jis vis drąsiau jaučiasi ir prie tritaškio linijos. 201 cm ūgio puolėjas kiek dažniau švysteli tolimą metimą ir jį pataiko. Šiemet abiejuose turnyruose jis realizavo 13 tritaškių iš 23 (56,5 proc.).
„Trenerių štabas man leidžia mesti protingai tą laisvą tritaškį. Dirbu ties tuo metimu, stengiuosi. Sekasi pataikyti, todėl šiuo metu labai tuo džiaugiuosi“, – kalbėjo O. Pleikys.
Visgi iki pilnos laimės jam, kaip žaidėjui, trūksta dažnesnio pergalių skonio.
„Kaip žaidėjas jaučiuosi neblogai, bet trūksta svarbiausio dalyko – pergalių. Trūksta užtikrintumo visai komandai. Jeigu komandai nesiseka, tai problema yra ir manyje turbūt. Kažkas ne taip – reikia kažko daugiau įdėti. Nesijaučiu, kad žaisčiau geriausią krepšinį savo gyvenime ir tikiu, kad galiu žaisti geriau ir tobulėti dar labiau“, – tvirtino aukštaūgis.
Šeštadienio vakarą šiauliečiai sužais paskutiniąsias rungtynes prieš FIBA atrankos langą. Į pergalingas vėžes jie mėgins sugrįžti namuose priimdami „Gargždų“ ekipą. Rungtynes nuo 19 val. tiesiogiai transliuos BTV televizija ir „Telia Play“.
Su pajūrio ekipa „Šiauliai“ jau spėjo susitikti net trissyk – kartą LKL, kurią remia „Betsson“, pirmenybėse bei dukart Citadele KMT pirmajame etape. Jei pirmosios akistatos baigėsi Saulės miesto atstovų pergalėmis, pastaroji dvikova jau baigėsi Tomo Rinkevičiaus kariaunos laimėjimu.
Iš pajūrio kilusiam O. Pleikiui puikiai pažįstama ekipa palieka gerą įspūdį, nepaisant to, jog jau antrąsyk sezone klubą paliko naudingiausias žaidėjas – Džiugo Slavinsko pavyzdžiu neseniai pasekė ir Benas Griciūnas.
„Tai yra gera komanda, turi daug sveikų žaidėjų, ilgą rotaciją. Kad ir išvyko tie žaidėjai, jie tikrai turi tą rezervą. Bus sunkios rungtynės. Jau puikiai žinomi varžovai – tiek mes jiems, tiek jie mums. Tos rungtynės labai svarbios – pergalė mums būtina. Viskas bus apie norą. Kas norės labiau, tas laimės“, – konstatavo O. Pleikys.
Panašu, kad aukštaūgis šeštadienio vakarą ir vėl turės kaip reikiant paplušėti, kad padėtų savo komandai sugrįžti į pergalių kelią. Visgi nemenko krūvio užgrūdinto žaidėjo tai negąsdina.
„Paskutinį mėnesį turbūt nežaidžiu mažiau 30-ies minučių. Dabar, aišku, atvyko pastiprinimas, Stefanas. Šiek tiek tų minučių pamažės, bet jomis niekada nesiskundžiau. Visada tikiuosi ir noriu žaisti kuo daugiau“, – tvirtino puolėjas.