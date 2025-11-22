SportasKrepšinis

Kovoje prieš „Šiaulių" ekipą „Aistėms-LSMU" vadovausiantis D. Saudargas: „Nepriekaištingai laikomės sudėlioto plano"

2025 m. lapkričio 22 d. 11:50
Lrytas.lt
Šį sezoną TV6 kanalo žiūrovai sekmadieniais kviečiami stebėti svarbiausias moterų Lietuvos krepšinio lygos kovas. O šįkart laukia itin intriguojanti ir svarbi MLKL dvikova – Kauno „Aistės-LSMU“ savo aikštėje priims Šiaulių „Šiauliai-Vilmers“. Abi komandos šį sezoną demonstruoja konkurencingą žaidimą, tad artėjantis susitikimas gali turėti reikšmingos įtakos turnyrinei lentelei. Be to, abi komandos taip pat ruošiasi ir artėjančiai Karalienės taurės kovai.
Kaunietes į priekį toliau veda universali lyderė Gedvilė Savostaitė, kuri vidutiniškai pelno 14,6 taško, atkovoja 10,8 kamuolio ir atlieka net 8 rezultatyvius perdavimus.
„Esame ant geros bangos – pastaruosius du turus laimėjome, todėl atėjome su didesniu pasitikėjimu. Tikiuosi, kad su ta pačia motyvacija ir užsivedimu žengsime į rungtynes su Šiauliais“, – prieš laukiančią kovą sako ji.
Vertindama varžoves, Gedvilė pabrėžia stipriąsias jų puses: „Šiauliai – greita, bėganti komanda, mėgstanti įnešti šiek tiek chaoso.
Taip pat ši komanda patyrusių žaidėjų – Agnę Černeckytę ir Sabinę Lipę, kurios yra taikliarankės bei stiprias vidurio puolėjas ir gerai komandą diriguojančią Dalią Donskichytę
. Turėsime atsakyti kietumu, kontaktais ir nepadaryti klaidų, kurios joms suteiktų lengvų taškų“, – sako „Aistės-LSMU“ krepšininkė.
Tiesa, Kauno komanda šįkart rungtyniaus be vyriausiojo trenerio. Visgi, kaip tikina Gedvilė, komandos iš ritmo tai neišmuša.
„Treniruočių procese padeda asistentas, tempo neprarasti stengiamės ir pačios. Disciplina, aptarimai, viena kitos palaikymas – viskas išlieka.
Eglė Kisarauskaitė net keksiukų iškepė, kad paskatintų geriau mesti baudas (šypsosi). Tikiu, kad komandiniu darbu treneriui padovanosime pergalę“, – sako G. Savostaitė.
Kovingas „Aistės-LSMU“ nuotaikas pabrėžia ir vyriausiojo trenerio pareigas šioms rungtynėms perimsiantis Dominykas Saudargas: „Turime dvi pergales iš eilės ir tikimės tai pratęsti. Šiauliai – greitai bėganti komanda, mėgstanti atakuoti anksti, todėl bandysime stabdyti jų greitas atakas ir neleisti lengvų taškų.
Vyriausiasis treneris išvykęs į Deflimpiadą, tačiau nepriekaištingai laikomės sudėlioto plano. Komanda geroje formoje, turime savo braižą ir esame pasiruošę kovai.“
Šiaulių komandoje taip pat netrūksta ryžto ir susikaupimo. „Mūsų laukia labai svarbi akistata – tiek žvelgiant į praėjusio sezono istoriją, tiek skaičiuojant kiekvieną turnyrinės lentelės tašką prieš Karalienės taurę.
Suprantame rungtynių kainą ir esame pasiruošę kovoti nuo pirmos minutės“, – sako vyriausiasis. treneris Aurimas Andrušaitis.
Anot Šiaulių komandos snaiperės Sabinės Lipės, šio sekmadienio rungtynės iš esmės bus praėjusių metų ketvirtfinalio pakartojimas.
„Mūsų komandos turi sportinę istorija: pernai reguliariajame sezone stipresnės buvome mes, bet atkrintamosiose pranašumą įgijo jos. Laukia fiziškai ir emociškai sunki akistata – intensyvi ir kupina kokybiško krepšinio“, – sako ji.
