Paskelbta Lietuvos rinktinės sudėtis: ką į kovą pasitelkė R. Kurtinaitis

Trenerio Rimo Kurtinaičio sprendimu šiuo metu rinktinėje yra 11 krepšininkų. Iš pradžių sąraše buvo ir Donatas Tarolis, tačiau jis šiuo metu traumuotas.
Kalbama, kad tas pats D.Tarolis gali būti ir 12-uoju ekipos nariu, jei sugebės iki atrankų pasveikti arba jo vietą galimai užimtų Ąžuolas Tubelis.
Sąrašė yra 4 krepšininkai, kurie šią vasarą atstovavo Lietuvos nacionalimei ekipai Europos čempionate – Arnas Velička, Gytis Radzevičius, Ignas Sargiūnas ir Marekas Blaževičius. Į rinktinę yra įtrauktas ir vienas žalgirietis – Mantas Rubštavičius.
Taip pat pažymėtina, kad R.Kurtinaitis šiame FIBA atrankos lange remiasi Vilniaus „Ryto“ ekipos nariais – pakviesti net penki sostinės klubo žaidėjai.
- Marekas Blaževičius
- Kristupas Žemaitis
- Laurynas Beliauskas
- Gytis Radzevičius
- Gytis Masiulis
- Martynas Paliukėnas
- Ignas Sargiūnas
- Artūras Gudaitis
- Arnas Velička
- Paulius Danusevičius
- Mantas Rubštavičius
Pirmasis Lietuvos nacionalinės komandos iššūkis lauks jau ketvirtadienį, lapkričio 27 dieną, Londone su Didžiąja Britanija. Po trijų dienų R. Kurtinaičio auklėtiniai kovą dėl patekimo į pasaulio čempionatą tęs jau sekmadienį, kai Klaipėdoje susigrums su Italijos rinktine.