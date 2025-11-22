Į sąrašą turėjo būti įtrauktas ir Donatas Tarolis, tačiau jis patyrė traumą ir dėl jo dalyvavimo rungtynėse su Didžiąja Britanija ir Italija sprendimas šiuo metu nėra priimtas.
„Tai nėra galutinis dvyliktukas. Priklausys ir nuo „Žalgirio“ sprendimo, ir nuo eilės žaidėjų, kurie dar turi rungtynių, kaip ir įvyko su Taroliu. Tarolį mes žiūrėjom kaip į vieną iš potencialų ketvirtų numerių, bet jis gavo traumą, žiūrėsim, kokia bus jo situacija. Prisirišti prie pavardžių šiuo metu yra sunku“, – situaciją komentavo rinktinės vyr. treneris Rimas Kurtinaitis.
Jis akcentavo, kad į dvyliktuką gali būti pasirinkti tik tie krepšininkai, kurie yra išplėstiniame 24 žaidėjų sąraše. Šis sąrašas nėra viešas, o jo paties tiksliai nežino net ir pats R. Kurtinaitis.
„Mes turim komandos vadovą Liną Kleizą, turim Tomą Pačėsą, kuris geriau orientuojasi. Man pateikiamas tas sąrašas, su kuriuo mes ruošiamės žaisti“, – teigė treneris.
Kalbėdamas apie D. Tarolį strategas akcentavo, kad šiuo metu jaučia apmaudą dėl vieno priimto sprendimo. Tas sprendimas – neįtraukti Regimanto Minioto į minėtą išplėstinį sąrašą.
„Mes turime išplėstinį 24-ių, iš kurio galim rinktis. Nežinau, kodėl, kaip įvyko, kad neįsitraukėm [Regimanto] Minioto į tą sąrašą ir negalim naudoti. Turim problemą su Ąžuolu Tubeliu, turim problemą su Taroliu. Miniotas mums tikrai praverstų, bet, deja, mes jo neįsitraukę į 24-ių išplėstinį sąrašą ir negalim jo naudoti, nes yra FIBA taisyklės. Mes turim tuos kandidatus, kuriuos pasirinksim.
Jei atsimenat, prieš Europos čempionatą mes vieni paskutinių paskelbėm dvyliktuko sąrašą, nes iki paskutinės dienos žiūrėjom, kas mums tiks, kas netiks. Šiuo metu galutinį sąrašą mes turim, bet tai nėra galutinis dvyliktukas – bus matyt po pokalbio su „Žalgiriu“, po pokalbio su daktaru dėl Tarolio sveikatos. Darysim eilę pakitimų“, – aiškino R. Kurtinaitis.
Rinktinės vaizdą gali keisti ir Kauno „Žalgiris“, kuris turės nuspręsti, ar leis languose žaisti Ignui Brazdeikiui, Ąžuolui Tubeliui ir Deividui Sirvydžiui. Sprendimas bus priimtas po Eurolygos rungtynių antradienį su Vitorijos „Baskonia“.
– „Žalgiris“ komunikavo, kad negavo sąrašo iš federacijos dėl rinktinės. Kada įvyko pokalbis dėl M. Rubštavičiaus ir kaip realu yra sulaukti Ąžuolo?
– Mes gyvenime 70 procentų laiko kalbame veltui. Aš žinau „Žalgirio“ situaciją, aš žinau jų galimybes skirti žaidėjus. Man nėra reikalo rašyti pilną sąrašą, kokio mes norim. Jei būtų mūsų valia ir „Žalgirio“ noras ir galimybės, paimčiau visą „Žalgirį“. Mes nelindom, žinom, kokia įtempta „Žalgirio“ situacija, kaip gerai jie pradėjo, gal dabar kiek nesiseka, todėl neapkrovėm jokiais raštais, jokiais prašymais, jie turi koncentruotis, kur jiems reikia.
Su Paulium Jankūnu mes kalbėjom prieš tris dienas, mes sprendėm tą reikalą. Reikalas neuždarytas, tas klausimas liko atviras. Rubštavičių mes turėsim abiem rungtynėm. Dėl D. Sirvydžio – yra eilė žaidėjų, kuriuos norim matyti, bet nežinom, ar reikia „Žalgiriui“, nes nesinori žiūrėti tik į save – norisi, kad būtų gerai ir rinktinei būtų gerai, ir „Žalgirio“ sistemai, nes po savaitės reikia pratęsti Eurolygą. Žiūrėsim dėl Sirvydžio, žiūrėsim dėl Brazdeikio, kokia yra situacija. Šiuo metu mums labai praverstų Ąžuolas Tubelis, nes jis yra 4–5 pozicijos žaidėjas, jis mums šiuo metu yra vienas iš pagrindinių žaidėjų, bet, kaip minėjau, klausimas liko atviras.
Su Paulium kaip ir aptarėm, kad neuždarom galutinai sprendimo, bus matyt. Visi nori pasigydyt traumas, tas tarpas klubams yra gerai, nėra tiek treniruočių. Jeigu mes vėl pasiimsim ir vėl apkrausim, nes atranka į čempionatą yra labai svarbi, gali atsitikti visokių nenumatytų dalykų. Tuo klausimu mes gerai komunikuojam su „Žalgiriu“, neturim problemų. Žiūrėsim, kad tas sprendimas būtų abiems teigiamas. Man būtų labai gerai, jei gautume Ąžuolą, bet aš suprantu „Žalgirį“. Jei mes jo negautume, tada darysim kažkokius kitokius sprendimus.
– Kada laukiate galutinio „Žalgirio“ atsakymo?
– Nenoriu dabar lįsti su šitais klausimais, jie turi rungtynes su „Baskonia“. Po rungtynių mes spręsim šituos reikalus. Prie laiko mes neprisirišam, galim ir dvyliktą nakties – aš nemiegu paskutinius 20 metų, man nėra problema. (šypsosi)
– Ar tiktų jiems variantas, kad žaidėjai praleidžia rungtynes su Didžiąja Britanija, bet žaidžia su Italija?
– Taip, turim tokį variantą. Kiek galiu garantuoti, kad Rubštavičius žais abi, nes aš irgi suprantu, kad jeigu mes žaidžiam 25 dieną – turiu omeny „Žalgirį“ – ir 26 dieną mes turim vieną treniruotę ir išskrendam į Angliją, tai po „Baskonios“ rungtynių sukviest žalgiriečius nemanau, kad yra logiška. Bet duok, Dieve, Rubštavičiui sveikatos, kad jis žaistų 40 minučių, bet mes jo laukiam, nes jis yra mums labai svarbus, tiek pat svarbus kiek „Žalgiriui“. Mes tikimės, kad jį turėsim dviems rungtynėms.
– Sąraše nematome Arnoldo Kulbokos, Luko Lekavičiaus, Tomo Dimšos, kitų pajėgių lietuvių. Ar yra jie tame 24 žaidėjų sąraše?
– To žaidėjų sąrašo aš jums negaliu pagarsinti, nes praktiškai aš jo ir nežinau, bet mes susidėjom tuos žaidėjus, su kuriais potencialiai ruošimės. Lukas turi savo užsiėmimus. Dimša net nežinau, ar sąraše turim, kvietėm ar nekvietėm, nežinau. Mes turim komandos vadovą Liną Kleizą, turim Tomą Pačėsą, kuris geriau orientuojasi. Man pateikiamas tas sąrašas, su kuriuo mes ruošiamės žaisti. Žinau, eilė krepšininkų dėl sveikatos atsisakė. Ne atsisakė, bet paėmė pauzę – tas pats Bendžius, Olisevičius. Jie paėmė pauzę dėl sveikatos problemų, tai mes jų neturėsim.
– Margiris Normantas taip pat?
– Taip. Marginis patyrė traumą tada, jei pamenat, Rygoj per rungtynes, jis dar žaidė, bet ta trauma dar jį kamuoja ir dabar. Jis yra pas mus sąrašuose, bet, deja, negalės prisijungti.
– Vienas kertinių žaidėjų būdavo Martynas Echodas. Ar kontaktavote su juo?
– Aš su Echodu kontaktavau, nes aš jį net pas save norėjau pasikviesti į Čempionų lygą žaisti, į Azerbaidžaną. Ta trauma dabar tęsiasi. Tokios šimtaprocentinės informacijos neturiu, bet žinau, kad jis nežaidžia, reabilituojasi. Ta trauma užsitęsė. Kokios tos traumos pasekmės, nežinau, nesu gydytojas.
– Kaip sakėte, laukia sudėtinga atranka. Ar kalbėjotės su pagrindiniais rinktinės žaidėjais dėl jų dalyvavimo vasarą?
– Ne, nesikalbėjau.
– Kodėl rinktinėje Roko Giedraičio?
– Mes įtraukę jį į sąrašą, bet, kiek žinau, Rokas atsisakė. Bet negaliu garantuot. Jis – vienas iš mūsų vedančių žaidėjų, jis buvo sąraše. Nežinau priežasčių.
– Atmetant klausimą dėl „Žalgirio“ žaidėjų, koks, galvojate bus didžiausias iššūkis rinktinei šiamlietuve lange?
– Susistatyti žaidėjus į reikiamas pozicijas. Jeigu mes nebeturim Ąžuolo, mes neturim tokios stiprios ketvirtos pozicijos. Mums reikės į tą poziciją turbūt perstumti Radzevičių, ką mes ir darėm Europos čempionate, arba Gytį Masiulį iš penktos pozicijos. Jis yra toks penktas-ketvirtas. Bus perstumdymų per pozicijas. Konkrečiai su kokia komanda žaisim, negaliu pasakyti.
– Nemažai rinktinės žaidėjų dabar žiba klubuose. Jaučiatės prie to prisidėjęs?
– Tas postūmis buvo. Nežinau, kiek aš prisidėjau. Jie – gerai žaidėjai, perspektyvūs žaidėjai, jie gerai dirbo, tos pasekmės net tokios. Aišku, su tuo geru irgi yra problemų, nes mes matome, kas buvo su Roku Jokubaičiu, kas buvo su Echodu. Kai kalbi dviprasmybes, dažniausiai supranta ne taip, kaip yra iš tikrųjų, o kaip yra patogu. Norėčiau pasakyt, kad Roko Jokubaičio niekada nemačiau tokioj formoj. Jis ir pats sakė, kad nebuvo tokioj formoj, nes jis dirbo daug ir nuoširdžiai. Mes matėm, kaip jis žaidė, deja, neatlaikė raiščiai. Matėm, kaip žaidė Echodas.
Aišku, mano nuopelnų prie Echodo šiais laikais nėra daug, bet pamenu, kai jį treniravau ir daviau jam pradžią krepšinyje. Jis dirbo sąžiningai, tikrai labai gerai žaidė ir matėm, kas įvyko – per langus jam trūko raiščiai. Prisidedu ir prie žaidėjų paruošimo, bet ir sugebu užspausti daugiau, nei jų kūnai gali. Nežinau, kur ta bėra. Mes kalbėjom ta tema ir Europos čempionate, kad gal 10 žaidėjų traumavosi per visas rinktines. Niekas nuo to neapdraustas, todėl labai atsargiai atsižvelgiam į „Žalgirio“ norus.
Nemanau, kad „Žalgiris“ turi problemų neišleisti žaidėjus, bet mes norim prieiti tą geranorišką sprendimą, kad būtų gerai ir vieniems, ir kitiems, ir kad nenukentėtų. Mes pasiruošę visokiems sprendimams. Stengsimės žaisti maksimumą, stengsimės laimėti. Kiek aš prisidėjau prie žaidėjų, na taip, aš juos treniravau, bet jie patys savo rankose. Visada žmogus jei nori pasiekt, pasieks. Jei nenori, visada suras atsikalbinėjimų.
– Ar trenerių štabas liks toks pat kaip Europos čempionate?
– Mes pasipildom skautu, dirba pas mane Mindaugas Janiška. Aš jį atsivežiau iš Azerbaidžano. Turėjom tokių klaustukų dėl Andriaus [Ulčicko], kuris dirba skautu „Žalgiry“. Mes pasikviečiame papildomai, bet mums reikia trijų žmonių, kurie mums analizuotų, darytų. Manau, kad dar jis bus stipresnis, nei jis buvo pernai.
Rimas Kurtinaitis Regimantas Miniotas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
