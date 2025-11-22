Šaro „Fenerbahce“ įsižeidė – kaltas sultono Murado I nužudymą vaizduojantis „Partizan“ plakatas

Tai leido Stambulo ekipai pasivyti ir Kauno „Žalgirį“, kuriam Eurolygos turnyro starte Šaras pralaimėjo.
Sėkmingą „Fenerbahce“ pasirodymą Serbijos sostinėje turkams apkartino vietos sirgaliai, kurie prieš mačą iškėlė plakatą. Jis supykdė klubo vadovybę.
„Partizan“ ekipos aistruolių paruoštame dideliame plakate pavaizduotas momentas, kai nužudomas Osmanų sultonas Muradas I Kosovo mūšyje. Tai padarė serbų riteris Milošas Obiličius.
Šis plakatas, Turkijos ekipos vadovų manymu, buvo rimta provokacija. Ekipos vadovai tikino, kad slogią nuotaiką praskaidrino laimėtos rungtynes, tačiau tikimąsi ir Eurolygos oficialios reakcijos.
„Šis plakatas jau buvo ten, kai komanda pradėjo pasirengimą mačui, – oficialiai per ekipos svetainę kreipėsi „Fenerbahce“ krepšinio skyriaus vadovas Cemas Ciritcis. – Pateikėme reikiamus skundus vietos valdžios institucijoms, tačiau jos vis tiek leido tam plakatui likti tribūnose.
Po rungtynių susitikome su valdžios institucijomis ir paprašėme paaiškinimo.
Šeštadienį pateiksime savo skundą atitinkamoms institucijoms, tačiau žaidėjai aikštėje sureagavo geriausiai.
Tikimės, kad revanšinėse rungtynėse Stambule serbus šiltai priimsime“.
Muradas I sustiprino Osmanų imperiją ir užkariavo Serbiją, tačiau Kosovo mūšyje buvo nužudytas, kaip ir serbų karalius.
Serbija tapo Osmanų imperijos vasale. Serbų tautinėje sąmonėje Kosovo mūšis įgijo mitinę civilizacijų susidūrimo ir lemiamo įvykio, labai paveikusio tolesnę serbų tautos raidą, reikšmę. Mūšis apdainuotas daugelyje serbų epinių liaudies dainų.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceBelgrado Partizan
