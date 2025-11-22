Šaro „Fenerbahce“ įsižeidė – kaltas sultono Murado I nužudymą vaizduojantis „Partizan“ plakatas

Eurolyga 2025
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
52
„Monaco“
„Monaco“
84
Rungtynių statistika
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
103
BC Dubai
BC Dubai
82
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
83
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
105
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
100
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
SportasKrepšinis

Šaro „Fenerbahce“ įsižeidė – kaltas sultono Murado I nužudymą vaizduojantis „Partizan“ plakatas

2025 m. lapkričio 22 d. 09:57
Lrytas.lt
Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama Stambulo „Fenerbahce“ (7/5) ekipa šia savaitę tapo karščiausia Eurolygos ekipa. Lietuvio vedama komanda išvykoje 99:87 (24:11, 32:28, 19:29, 22:15) įveikė Belgrado „Partizan“ (4/8) ir tai jau tapo ketvirtoji iš eilės turkų sėkmė turnyre.
Daugiau nuotraukų (3)
Tai leido Stambulo ekipai pasivyti ir Kauno „Žalgirį“, kuriam Eurolygos turnyro starte Šaras pralaimėjo.
Sėkmingą „Fenerbahce“ pasirodymą Serbijos sostinėje turkams apkartino vietos sirgaliai, kurie prieš mačą iškėlė plakatą. Jis supykdė klubo vadovybę.
„Partizan“ ekipos aistruolių paruoštame dideliame plakate pavaizduotas momentas, kai nužudomas Osmanų sultonas Muradas I Kosovo mūšyje. Tai padarė serbų riteris Milošas Obiličius.
Šis plakatas, Turkijos ekipos vadovų manymu, buvo rimta provokacija. Ekipos vadovai tikino, kad slogią nuotaiką praskaidrino laimėtos rungtynes, tačiau tikimąsi ir Eurolygos oficialios reakcijos.
„Šis plakatas jau buvo ten, kai komanda pradėjo pasirengimą mačui, – oficialiai per ekipos svetainę kreipėsi „Fenerbahce“ krepšinio skyriaus vadovas Cemas Ciritcis. – Pateikėme reikiamus skundus vietos valdžios institucijoms, tačiau jos vis tiek leido tam plakatui  likti tribūnose.
Po rungtynių susitikome su valdžios institucijomis ir paprašėme paaiškinimo.
Šeštadienį pateiksime savo skundą atitinkamoms institucijoms, tačiau žaidėjai aikštėje sureagavo geriausiai.
Tikimės, kad revanšinėse rungtynėse Stambule serbus šiltai priimsime“.
Muradas I sustiprino Osmanų imperiją ir užkariavo Serbiją, tačiau Kosovo mūšyje buvo nužudytas, kaip ir serbų karalius.
Serbija tapo Osmanų imperijos vasale. Serbų tautinėje sąmonėje Kosovo mūšis įgijo mitinę civilizacijų susidūrimo ir lemiamo įvykio, labai paveikusio tolesnę serbų tautos raidą, reikšmę. Mūšis apdainuotas daugelyje serbų epinių liaudies dainų.
Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceBelgrado Partizan
Rodyti daugiau žymių

