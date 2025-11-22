Skaudi netektis – mirė ilgametis LKL krepšinio teisėjas

Apie tai paskelbė Marijampolės krepšinio mėgėjų lygos atstovai. „Skaudi žinia: netekome savo draugo, visoje šalyje gerbiamo ilgamečio krepšinio teisėjo Rimo Vitkaus.
Neliko Tavo gyvo žodžio, patarimo, pabarimo, bet išmoktos pamokos dar ilgai bus gyvos iš kartos į kartą…
MKML bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems“, – parašyta MKML fesibuko puslapyje. Krepšinio teisėjo darbą R.Vitkus dirbo dirbo daugiau kaip 35 metus.
R.Vitkus Marijampolėje taip pat dirbo treneriu, vadovavo LKL lygoje žaidusiam krepšinio klubui „Sūduva“ ir miesto sporto mokyklai, 2003–2011 m. buvo Marijampolės tarybos nariu ir mero pavaduotoju bei patarėju.
Jis taip pat ne vienerius metus buvo Lietuvos krepšinio teisėjų asociacijos prezidiumo nariu.
Krepšinio tradiciją R.Vitkų šeimoje tęsia jo sūnus Rytis, šiuo metu teisėjaujantis LKL.