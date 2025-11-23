SportasKrepšinis

„Hoptrans“ ekipa – antroji pasaulyje: tokio rezultato Lietuva nematė

2025 m. lapkričio 23 d. 17:38
Lrytas.lt
Raudondvario „Hoptrans“ klubas FIBA 3x3 pasaulio ture – tarp dviejų geriausių planetos ekipų. Mūsiškiai finale užėmė antrą vietą. Tai yra geriausias rezultatas Lietuvos istorijoje.
Šeštadienį Bahreine pasibaigusio turnyro finale mūsiškiai 16:20 nusileido „Ub“ komandai iš Serbijos.
Pirmoje čempionato grupės dvikovoje Lietuva po atkaklios kovos palaužė praėjusių metų čempioną – Amsterdamo „Rabobank“ 21:20.
Antrosiose rungtynėse po pratęsimo 23:21 įveikė serbų Belgrado „Partizan“.
Dvi pergalės grupėje garantavo mūsiškiams pirmąją vietą ir tiesioginį kelialapį į ketvirtfinalį. Atkrintamosiose varžybose Lietuva 21:15 nurungė Bahreino „Riffa“, o pusfinalyje 21:17 pranoko Kinijos „Hangzhou“.
Raudondvario komandoje žaidė Paulius Beliavičius, Evaldas Džiaugys, Aurelijus Pukelis ir Marijus Užupis.
Už sėkmingą pasirodymą „Hoptrans ekipa iškovojo 40 tūkst. JAV dolerių prizą.
